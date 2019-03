optimaitalia

(Di venerdì 29 marzo 2019)Epic Games è riuscita a fare del suoun vero e proprio fenomeno. Non confinato solo all'universo videoludico, ma capace di contagiare al tempo stesso l'intera cultura pop. Merito, come abbiamo detto più volte su queste pagine, di un impegno costante dello stesso team di sviluppo americano, che aggiorna la sua Battle Royale a colpi di patch correttive, nuove stagioni, sfide e oggetti da collezionare. Variando per altro temi e ambientazioni, così da movimentare un gameplay collaudato e plasmare la grande isola che ospita le nostre partite in multiplayer online.Non è allora un caso che, 292019, il negozio virtuale divada ad accogliere un nuovo e incandescente pack. Mi riferisco aldi, finalmenteper il download su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android al prezzo di 19.99 ...

OptiMagazine : Il pacchetto Leggende di Lava di #Fortnite è disponibile oggi 29 marzo: ecco tutto quello che contiene… - FortniteITLeaks : Il pacchetto Leggende Laviche ?? è ora disponibile nel PlayStation Store ?? (19,99€) ? @Fortnite_Italy_Leaks ?… - cyberanimax : -