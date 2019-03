huffingtonpost

(Di venerdì 29 marzo 2019) "Bastanominuti e ritorno col pensiero. Eranodi incapacità a reagire di fronte la brutalità e la supremazia di tre corpi. Eranoin cui la mente sembrava come incapace di comprendere, di totale perdizione dell'essere. E dopo che ilerae oggetto, ho provato una sorta di distacco da esso. Il mio, sede della mia anima, così sporco". Così, nello studio del suo legale Maurizio Capozzo, la 24enne presunta vittima di violenza in un'ascensore della Circumvesuviana, descrive in una lettera quanto ha subito."Mi sembrava di essere avvoltamentre mi trascinavo su quella panchina dopo quelli che saranno stati 7 o 8 minuti", scrive ancora la ragazza che oggi, per la prima volta dopo 15 giorni, è uscita di casa. "Mi sono seduta e non l'ho avvertito più. Ho cominciato ad odiarlo e poi a provare ...

HuffPostItalia : 'Il mio corpo diventato uno scarto in quei pochi attimi avvolti dalla nebbia'. La lettera della giovane violentata… - romeoagresti : Ci pensa direttamente #Ronaldo a rassicurare i tifosi juventini dalla zona mista: “Non sono preoccupato, conosco be… - forumJuventus : ?? AGGIORNAMENTO - Parla CR7: 'Non sono preoccupato. Conosco il mio corpo e in due settimane sarò pronto per tornare a giocare.' -