Il linguaggio del giornalismo come difesa dalle fake news

Il linguaggio del corpo di Meghan Markle : L'esperta di linguaggio del corpo Judy James ha rivelato al tabloid " The Sun " che Meghan Markle in pubblico è molto possessiva nei confronti di Harry . Basta guardarla: non fa che toccare suo marito,...

Ictus - i segnali dell'allarme/ Faccia - braccia - linguaggio e tempo : come riconoscerlo : Ictus, i segnali per riconoscerlo: l'acronimo Fast da tenere a mente per diagnosticarlo e intervenire rapidamente. I consigli dell'esperta.

Serie 3 2019 : il piacere di guidare incontra il nuovo linguaggio del design Bmw [GALLERY] : Bmw Serie 3, giunta alla settima generazione, si rinnova nel segno dell’evoluzione e della tecnologia La nuova Bmw Serie 3 berlina ha dato la scossa al segmento medio della gamma premium del mercato. Con innovazioni di ampio respiro, la settima generazione della berlina sportiva incarna il piacere di guida tipico del marchio e lo racchiude in uno stile particolarmente aggressivo. La tecnologia delle sospensioni di nuova concezione e ...

L’evoluzione del nostro linguaggio : scoperto un legame con le abitudini alimentari : Il modo di dire “parla come mangi” mai potrebbe essere più veritiero: difatti alcuni suoni del linguaggio umano, ricorrenti nella “F” e nella “V”, sembra che siano stati modellati dalle nostre abitudini alimentari, che a loro volta hanno portato a cambiamenti nella struttura di denti e mandibola per adattarsi ai cibi più morbidi. Questa la scoperta scaturita dallo studio pubblicato sulla rivista Science e ...

Nuova Mercedes-Benz CLA Shooting Brake – Richiamo al linguaggio formale della “limpida sensualità” [GALLERY] : Nuova Mercedes-Benz CLA Shooting Brake: sportiva, elegante e confortevole La Nuova Mercedes-Benz CLA è disponibile da settembre anche in versione Shooting Brake. Come la CLA Coupé a quattro porte, anche il design della Shooting Brake si richiama al linguaggio formale della “limpida sensualità”, con un abitacolo caratterizzato da un’interfaccia utente intelligente e dal design accattivante. Dal frontale con il tipico “sharknose” alla ...

Lucci incontra Funari - una lezione di (storia del) linguaggio tv (e di coraggio) in prima serata : Un'ambientazione alla Mister Fantasy, con quel total white e quel set da navicella à la Spazio 1999 ricavato dalla Nuvola di Fuksas, artificiosamente eterea e contemporanea come fu in vita Gianfranco Funari raccontato col desiderio di rendergli giustizia da Enrico Lucci che davvero sembra incontrare Funari dopo la sua morte per ricordare ai vivi cosa è stata la sua tv e come abbia precorso, nel bene e nel male, i tempi: questo è stato ...

Il nostro linguaggio del corpo determina chi siamo : Si agita quando viene fuori il tema dell'infedeltàAnnuisce quando intende un noVi dà una pacca sulla spalla quando lo abbracciateNasconde i palmiÈ gelosissimo del suo cellulareI suoi occhi cambiano quando si discute di argomenti spinosiHa un'espressione di rabbia sul viso, anche se è per una frazione di secondoSi copre la bocca quando parla di fedeltàIl suo modo di parlare cambia quando parla di fedeltàPassa molto tempo ad atteggiarsiQuante ...

Le regole matematiche del linguaggio : gli scimpanzé fanno come noi : Questi principi sono quelli scoperti dalla scienza negli ultimi decenni, come ad esempio la legge dell'abbreviazione di Zipf, che appunto sostiene che le parole usate più spesso sono brevi. Oppure la ...

Il mistero del linguaggio - 2018 - di Noam Chomsky - Recensione : ... quando, con gli ultimi scritti , raccolti in un prezioso volume, Difesa del comportamentismo , tentava di esplicare ciò che non era più esplicabile e aprì le porte al cognitivismo come scienza ...

Torino - nasce una mappa dell’odio online : “Un tweet su 7 va contro le minoranze. Sui picchi incide linguaggio politico” : “In Italia un tweet su sette contiene un discorso di incitamento all’odio”. È quanto emerge dal progetto controlodio portato avanti dalle Università di Torino e Bari insieme all’associazione Acmos. Per la prima volta in Italia, un gruppo di ricercatori ha sviluppato una “mappa dell’odio” ovvero uno strumento che permette di monitorare quotidianamente la quantità di discorsi di incitamento all’odio in lingua italiana pubblicati su Twitter. ...