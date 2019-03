calcioweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) Ilcontinua a fare discutere, in un’intervista al programma tv spagnolo ‘La Resistencia’ ha parlato con ironia dei rivali dell’Espanyol: “Nel mio conto in banca ho piu’ soldi di quelli che l’Espanyol ha nel suo bilancio annuale. Quindi, piu’ di 57 milioni”. Non è la prima volta che il calciatore blaugrana fa discutere ma questa volta forse ha un pò esagerato. Successivamente nell’intervista, il parere su Lionel Messi: “Leo? E’ un tipo molto ironico, forse il piu’ grande troll che conosca”. Il calciatore risponde pure sui rapporti intimi con la moglie Shakira: “Valgono anche quelli del Santiago Bernabeu?”. Il riferimento è alle due vittorie stagionali, in Liga e Coppa del Re contro il Real Madrid.Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android ...

CalcioWeb : Il difensore #Piquè fa infuriare l'#Espanyol - CORNERNEWS24 : #Calcio - Piquè, ho più soldi io dell'Espanyol Polemiche su difensore Barcellona per intervista 'schietta' - ansacalciosport : Piquè, ho più soldi io dell'Espanyol. Polemiche su difensore Barcellona per intervista 'schietta' | #ANSA -