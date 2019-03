Il caso Famiglia | castrazione chimica | revenge porn | genitore 1 e genitore 2 | le armi

caso Orlandi - richieste della famiglia all'esame del Vaticano : "La lettera della famiglia di Emanuela Orlandi è stata ricevuta dal cardinale Pietro Parolin, verranno ora studiate le richieste rivolte nella lettera". Lo ha sottolineato il portavoce Vaticano 'ad ...

E tra Lega e M5S si apre il caso Famiglia : Palazzo Chigi prende le distanze dall'appoggio del ministro Fontana al Congresso Mondiale delle famiglie di Verona. In una nota si smentisce il patrocinio dell'iniziativa definita 'autonoma' del ...

caso Icardi : la famiglia avrebbe detto sì al Napoli - battaglia di mercato con la Juve : La "storia d'amore" con l'Inter, come l'ha definita lo stesso Mauro Icardi in un lungo post di ieri su Instagram, potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Un articolo della Gazzetta dello Sport, ripreso da diverse testate giornalistiche specializzate, pubblica delle indiscrezioni sul futuro prossimo dell'attaccante argentino. Futuro sportivo sul quale una parola importante non l'avrebbe detta solo Wanda Nara nella sua qualità di procuratore ...

Inter-Icardi - Zhang chiude il caso : «È della famiglia - non andrà mai alla Juve» : Il presidente nerazzurro sulla questione della fascia da capitano: «La decisione l'ha presa il club e dimostra che il gruppo viene prima del singolo. La filosofia è questa»

caso Icardi - Wanda Nara avvia il disgelo 'L Inter è la nostra famiglia' : E adesso inizia l'operazione di recupero con l'ambiente: ' Si devono chiarire tante cose: Mauro ha il difetto di essere troppo sincero in un mondo dove c'è tanta ipocrisia. La nostra idea è quella di ...

Brexit - esiste un piano segreto per l’evacuazione della Famiglia Reale in caso di disordini : esiste un piano segreto che prevede l’evacuazione da Londra della regina e altri membri della Famiglia Reale nell’eventualità di disordini, tumulti o tafferugli scatenati da una Brexit con “no deal”. Lo scrive il Sunday Times, secondo cui il programma messo a punto è ispirato ad interventi elaborati durante la Guerra Fredda e rispolverati nelle ult...

Cinisi - il casolare del delitto Impastato cade a pezzi. L'appello della famiglia : "Salvate quel luogo di memoria" : L'area è di proprietà di un privato. Cinque anni fa, la Regione aveva promesso la requisizione. "Ma è rimasto tutto fermo"

Fed Cup – Ucraina - esplode il caso Yastremska! Disponibilità ‘part time’ e problemi in famiglia : la capitana non la convoca : La squadra di Fed Cup dell’Ucraina ha scelto di rinunciare a Yastremska dopo un controverso caso legato alla sua ‘Disponibilità par time’ nell’impegno contro la Polonia: la capitana Savchuk non fa sconti Nonostante sia inserita nel Gruppo I – Zona Europa Africa (la Serie C, ndr) di Coppa Davis, l’Ucraina può vantare due giocatrici di grande livello che potrebbero portarla ad affrontare formazioni ben più ...

Il padre prima era una donna e sua figlia un bambino : il primo caso di famiglia transgender da due generazioni : 'Lei è fermamente convinta di essere una femmina , dice di odiare i vestiti da maschi e tutto il loro mondo. Da quando ce lo ha comunicato, non è più tornata indietro', precisa suo papà. Su Jody, ...