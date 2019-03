Il Brexit day è sfumato ma quel voto non è stato un inganno

Brexit - la resa dei conti. Telegraph : 'Oggi 29 marzo - avrebbe dovuto essere il nostro Independence Day' : "The Day of Reckoning", ovvero, "la resa dei conti". Questo il titolo dell'editoriale firmato da Allison Pearson e pubblicato sul Telegraph . In attesa di capire se quella di oggi, 29 marzo , sarà la ...

Brexit - Sunday Times : governo in rivolta : 11.18 Il governo britannico è in aperta rivolta contro la premier May e vuole un leader ad interim per completare la Brexit. Secondo il Sunday Times, almeno 6 ministri vogliono il vice David Lidington alla guida del governo fino alle elezioni. Per il giornale, lunedì alla riunione di gabinetto i ministri minacceranno le dimissioni se la May non lascerà. Negli ultimi mesi la May è sempre più isolata sia in patria che a Bruxelles e i suoi 2 ...