I possibili scenari per la Brexit dopo il terzo no del Parlamento all' accordo May

(Di venerdì 29 marzo 2019) Ilbritannico ha bocciato (per la terza volta) l'di Theresa May. Il sì all'intesa negoziata con Bruxelles era la condizione imposta dall'Ue per prorogare il 'divorzio' tra Regno Unito e Unione europea fino al 22 maggio. L'accorato appello di May non è bastato a convincere i Comuni della bontà di un'intesa, quella sulla, che non li aveva mai soddisfatti. Accantonato (per ora) il deal, cosa succederà? "Francamente, lo sa solo Dio", è la risposta che ha dato The Guardian in un articolo del 28 marzo. In effetti,l'ennesimo no dei Comuni, non ci sono strade spianate all'orizzonte.Nella nebbia che circonda il futuro del divorzio tra Regno Unito e Unione europea si intravedono diversi. Nessuno è ben delineato, nessuno dà certezze, alcuni rischiano di far precipitare Londra nel caos. Sulla testa di Theresa ...

