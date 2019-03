Honda Jazz - Partiti i collaudi della quarta generazione

quattroruote

(Di venerdì 29 marzo 2019) Lasta collaudando su strada la, che potrebbe debuttare nel 2020. Queste sono le prime foto spiavettura, anche se le forme del prototipo indicano che si tratta già una vettura quasi definitiva semplicemente protetta da sguardi indiscreti con delle pellicole.Dopo cinque anni cambia pelle. Laattuale è stata introdotta nel 2015 in Europa e pochi mesi prima in Giappone con la sigla Fit. Pur mantenendo la formulapiccola monovolume urbana la monovolume appare trasformata sotto molti aspetti: le barre sul tetto di uno degli esemplari sembrano strizzare l'occhio al mondo dei crossover, i gruppi ottici posteriori a Led passano alla forma orizzontale, mentre l'anteriore mette in mostra fari insolitamente più grandi e una mascherina ribassata. Il parabrezza rimane molto ampio e inclinato ed è stata esaltata ancora di più la visibilità con ...

