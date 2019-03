Honda | debutta nuova HR-V Sport 2019 con V-TEC Turbo 182 cv

Honda Tomo - il prototipo dello IED di Torino debutta al salone di Ginevra – foto : Si chiama “Tomo” la concept car elettrica che sarà esposta in anteprima mondiale al salone di Ginevra (8-18 marzo): è stata creata dagli studenti dell’Istituto Europeo di Design di Torino (IED) in collaborazione con Honda. Si tratta del progetto di tesi sviluppato nell’arco di sei mesi dai 13 studenti del Master biennale in Transportation Design della scuola torinese. Lo scopo della progettazione era quella di disegnare un mezzo di trasporto ...