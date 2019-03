Hazard è sicuro | “la Juventus vincerà la Champions League”

calcioweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) Il calciatore del Chelsea Edensullae punta tantissimo sulla squadra di Massimiliano Allegri, arriva il pronostico dell’attaccante belga: “LalaLeague”, e soprattutto per la presenza in squadra di un calciatore come Cristiano Ronaldo: “Sarà difficile che il Barcellona vinca la– spiega-: il trofeo lo vince ogni anno Cristiano Ronaldo, quindi penso chela Juve”. E’ questo l’interessante pensiero di, intervistato dal giornale belga HLN, infine conclude che gli “piacerebbe raggiungere un livello di eccellenza”, come quello del portoghese. “Sarebbe davvero fantastico”, svela il calciatore del Chelsea.Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle ...

CalcioWeb : #Hazard è sicuro: 'la #Juventus vincerà la #ChampionsLeague' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Hazard: 'La Juve vincerà la Champions' Il belga sicuro: 'Il trofeo ogni anno va a Ronaldo. Quindi...' -