blogo

(Di venerdì 29 marzo 2019)Anno 2019. Ormai ogni mese almeno due dozzine di nuovevengono rite, in Italia e ancor più nel mondo intero. Centinaia e centinaia di episodi si accumulano nella vita quotidiana di ciascuno di noi. Storie di uomini e donne, di adolescenti (sempre di più), di criminali, di santi (sempre meno) e di scrittori, tra streaming, pay, chiaro c'è ormai una, una storia anche piccola per ciascuno di noi. Si possono trovare amori turchi, coreani, sparatorie cinesi, brasiliane senza contare i più ovvi inglesi, americani o italiani.Tanto per tutti i gusti., laconche nonilpubblicato su TVBlog.it 29 marzo 2019 05:49.

tvblogit : Hanna, la serie con Joel Kinnaman e Mireille Enos che non lascia il segno - SerieTvserie : Hanna, la serie con Joel Kinnaman e Mireille Enos che non lascia il segno - zazoomblog : Recensione Hanna la serie di Amazon Prime Video un action-thriller senza l’action e il thriller - #Recensione… -