Grey’s Anatomy 15X20 | trama | anticipazioni | promo | spoiler | streaming

(Di venerdì 29 marzo 2019)The Whole Package va in onda giovedì 4 aprile 2019 sul canale americano ABC. Di seguitodel prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANOL’episodio disi intitola The Whole Package ispirato all’omonimo brano di Maus, che tradotto in italiano significa “l’intero pacchetto”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune. Owen e Teddy sono impegnati a gestire l’arrivo a sorpresa di Megan Hunt, che non sa nulla sulla loro situazione. Catherine si prepara al suo primo intervento dopo la terapia su un veterano che non è pronto ad affrontare la procedura. Meredith è preoccupata dal fatto che DeLuca opera da solo con Richard....

