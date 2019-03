Grande Fratello Barbara D’Urso sceglie Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi

Grande Fratello Nip 2019 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : tutte le indiscrezioni sulla quindicesima edizione del reality show prodotto da Endemol Shine Italia, in onda prossimamente...

Le anticipazioni del Grande Fratello 16 : Nella serata dello scorso mercoledì 27 marzo, è andata in onda la nuova puntata di Live: non è la D'Urso, il nuovo talk-show condotto dalla vulcanica Barbara D'Urso, la quale ha inscenato uno scontro ...

Grande Fratello 2019 : Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi opinionisti : Zanicchi e Malgioglio opinionisti del GF16 Grande Fratello 2019 ha i suoi due opinionisti. Durante la puntata di Live – Non è la D’Urso trasmessa ieri sera, Barbara D’Urso ha ufficialmente svelato agli spettatori che Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio sono gli opinionisti della sedicesima edizione del reality. La presenza di Cristiano non rappresenta una novità: il paroliere ha ricoperto lo stesso ruolo anche lo scorso anno. ...

A Live Non è la d’Urso si ferma tutto per le lacrime di Asia Argento e il lancio del Grande Fratello 16 e dei suoi opinionisti : La sagra del trash continua a Live Non è la d'Urso e mentre il programma ha già registrato un calo di ascolti tra la prima e la seconda puntata, lo stesso succederà con quella di ieri sera andata allo scontro con Carlo Conti e i David di Donatello 2019. La serata non è stata del tutto negativa perché tra trash, guerre e le lacrime di Asia Argento, Barbara d'Urso è stata nuovamente eletta paladina dei diritti. Se da una parte i tweet dedicati a ...

Malgioglio e Iva Zanicchi opinionisti al Grande Fratello 16 : è ufficiale : Grande Fratello 2019: Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi opinionisti Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane ora è arrivata la conferma ufficiale: Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi saranno gli opinionisti del Grande Fratello 16. Ad ufficializzare la notizia i diretti interessati e la conduttrice Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso. Per Malgioglio si tratta di […] L'articolo Malgioglio e Iva Zanicchi opinionisti al ...

Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi sono i nuovi opinionisti del Grande Fratello 16 : Dopo numerose indiscrezioni ora è ufficiale: Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi sono i nuovi opinionisti del . L'annuncio è stato fatto in diretta durante la terza puntata di direttamente dalla ...

Grande Fratello 16 - Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi opinionisti : I tasselli del puzzle della sedicesima edizione del Grande Fratello iniziano ad unirsi. Sappiamo certamente che sarà nuovamente Barbara d'Urso a condurre il papà dei reality show e abbiamo parlato dei primi 4 concorrenti che oltrepasseranno la porta rossa della casa più spiata d'Italia. Grande Fratello 16: i primi quattro concorrenti I concorrenti del nuovo Grande Fratello svelati da ...

Barbara d’Urso - nuovo look al Grande Fratello 2019 : confessione in diretta : Grande Fratello, Barbara d’Urso incuriosisce tutti col suo nuovo look: una sorpresa per tutti Il nuovo look di Barbara d’Urso in vista del Grande Fratello 2019? Non pare essere top-secret. La stessa conduttrice, durante l’ultima puntata andata in onda di Pomeriggio 5, ha confessato che le hanno già proposto degli abiti. Sicuramente i suoi vestiti non […] L'articolo Barbara d’Urso, nuovo look al Grande Fratello 2019: ...

Grande Fratello 16 - svelati i primi concorrenti : nel cast anche Cristian Imparato (RUMORS) : Fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Barbara D'Urso giunto alla sua sedicesima edizione di messa in onda. La partenza di questa nuova attesa edizione è in programma per il prossimo lunedì 8 aprile in prime time su Canale 5 ma in queste ore sulle pagine di Dagospia sono stati anticipati quelli che dovrebbero essere i primi quattro concorrenti ufficiali di questa edizione, tra cui figura ...

Grande Fratello Nip 2019 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : tutte le indiscrezioni sulla quindicesima edizione del reality show prodotto da Endemol Shine Italia, in onda prossimamente...

Grande Fratello 2019 : svelati i nomi dei primi 4 concorrenti : Grande Fratello 16 con Barbara d’Urso: Dagospia annuncia i primi nomi ufficiali Il Grande Fratello 16 con Barbara d’Urso partirà su Canale 5 il prossimo lunedì 8 aprile. Dagospia ha annunciato in anteprima i nomi dei primi quattro concorrenti ufficiali. Si tratta di: Ivana Icardi (sorella di Mauro e cognata di Wanda Nara), Cristian Imparato (ex […] L'articolo Grande Fratello 2019: svelati i nomi dei primi 4 concorrenti proviene ...

Grande Fratello 16 : i primi quattro concorrenti : Una volta chiuse l'esperienza con Live - Non è la D'Urso e la travagliata edizione de L'Isola dei Famosi, per Canale 5 e Barbara D'Urso, si riaccenderanno le luci del Grande Fratello, giunto alla sedicesima edizione.Nonostante, in teoria, si tratterebbe della sedicesima edizione standard, come già anticipato, anche quest'anno, alcuni concorrenti che potrebbero prendere parte al GF16 hanno già ampiamente bazzicato il piccolo schermo, ...

Ariana Grande è la prima persona a cui il fratello Frankie chiede consigli di cuore : <3 The post Ariana Grande è la prima persona a cui il fratello Frankie chiede consigli di cuore appeared first on News Mtv Italia.

Grande Fratello : Lucia Orlando diventa attrice e torna a parlare di Filippo : Grande Fratello: che fine ha fatto Lucia Orlando A un anno dalla partecipazione al Grande Fratello è cambiata la vita di Lucia Orlando. L’ex commessa di Roma ha deciso di intraprendere la strada della recitazione. La 29enne ha dunque seguito il consiglio di Simona Izzo, opinionista della scorsa edizione del reality show, che ha invitato […] L'articolo Grande Fratello: Lucia Orlando diventa attrice e torna a parlare di Filippo ...