Grand Canyon | turista precipita da mille metri | stava scattando una foto

Baseball - Italia vincente sulla Grand Canyon University in Arizona : Prima vittoria dell’ Italia nello stage in Arizona in corso in questo mese di marzo. La Nazionale del manager Gilberto “Gibo” Gerali ha superato le Antilopi della Grand Canyon University con un chiaro 5-2. Sono Poma, Koutsoyanopulos e Alex Sambucci i protagonisti della partita, con Mattia Aldegheri e Alex Bassani a comportarsi particolarmente bene sul monte di lancio. In particolare, Poma e Koutsoyanopulos aprono, nei fatti, le ...

Il Grand Canyon e il centenario : Con sei milioni di visitatori annui, il Grand Canyon è tra le mete naturali più gettonate al mondo. In occasione del centenario del parco nazionale omonimo, Rizzoli New York lo celebra con due libri. Dopo The Grand Canyon: Between River and Rim di Pete McBride uscito nei mesi scorsi, che suggerisce i luoghi frequentati solo dal 10 per cento dai visitatori, il 7 maggio sarà la volta di The Grand Canyon, con le foto di Tom Blagden, che lo propone ...