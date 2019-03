Gossip U&D | Andrea ha scritto al padre di Teresa Langella e viene perdonato | ' Lei lo

Gossip U&D - Andrea e Teresa sono tornati insieme e lui le regala un viaggio d'amore : Tra le coppie di Uomini e donne che stanno tenendo maggiormente banco nel corso di queste settimane vi è sicuramente quella composta da Andrea e Teresa. I due sono stati protagonisti di una tormentata scelta all'interno della villa del dating show sentimentale di Maria De Filippi, dove il corteggiatore preferì non presentarsi al momento finale lasciando la bella Teresa in un vortice di disperazione. Col passare delle settimane, però, ne sono ...

Gossip U&D - Rosa Perrotta criticata per foto col pancione : 'Faccio il cavolo che mi pare' : Dopo essere stata al centro dell'attenzione per gli scontri che ha avuto con Giulia De Lellis prima e con Karina Cascella poi, Rosa Perrotta è tornata a far parlare di sé per alcune dure risposte che ha dato a chi su Instagram l'ha criticata di recente. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, si è scagliata contro chiunque abbia osato criticare la sua scelta di pubblicare tante foto in cui mette in mostra il suo pancione di 6 mesi; ai suoi ...

Gossip U&D - Andrea Dal Corso contro Mario e volano accuse di omofobia sul web : volano stracci sui social tra Andrea Dal Corso e Mario Serpa, l'opinionista di Uomini e donne che in queste ore ha commentato la notizia del ritorno di fiamma tra l'ex tentatore di Temptation Island e Teresa Langella, usando parole non proprio carine nei suoi confronti. Secondo Mario, infatti, Andrea non sarebbe stato spinto dall'interesse che prova nei confronti dell'ex tronista partenopea bensì dalla voglia di fare 'business' a tutti i ...

Gossip U&D - Beatrice Valli ricoverata d'urgenza : 'Stavo male - fitte al basso ventre' : Beatrice Valli, ex volto di Uomini e Donne, di recente è finita al centro del Gossip per un motivo poco piacevole: come lei stessa ha raccontato su Instagram poche ore fa, la popolare influencer è stata ricoverata d'urgenza in ospedale in seguito ad un malore. Anche se non ha voluto svelare quale problema fisico la sta costringendo a letto da giorni, la compagna di Marco Fantini ci ha tenuto a rassicurare i suoi fan, e soprattutto a precisare ...

U&D Gossip - Beatrice Valli finisce d'urgenza in ospedale - ma non vuole rivelare il motivo : Beatrice Valli, attuale fidanzata dell'ex tronista Marco Fantini, è finita in ospedale da circa due giorni. La ragazza ha infatti postato delle storie sul suo profilo Instagram che rivelano quanto successo. La sorella di Ludovica Valli ha riferito di essere finita in ospedale sabato notte, in preda a forti dolori addominali. L'influencer ha dapprima mostrato una foto che la inquadra in un letto d'ospedale con una flebo appesa al braccio ed ha ...

Gossip U&D - Andrea Cerioli pubblica una foto in accappatoio poi la rimuove : Arianna gelosa : Andrea Cerioli continua a tenere banco sui social con le sue foto bollenti con le quali si diverte a provocare e a mandare in estasi le sue tantissime fan che quest'anno hanno avuto modo di rivederlo nuovamente nelle vesti di tronista a Uomini e donne. Un percorso che non è stato per niente facile per Andrea ma che, tuttavia, si è concluso nel migliore dei modi dopo che il ragazzo bolognese ha coronato il suo sogno d'amore con la bella Arianna, ...

Gossip U&D - Gian Battista : 'Quella della redazione non l'ho sfiorata - peserà 150 kg' : La notizia di cui molti hanno parlato nei giorni scorsi sul web, è sicuramente la cacciata di Gian Battista Ronza da Uomini e Donne: le anticipazioni dell'ultima registrazione del Trono Over, infatti, hanno svelato che Maria De Filippi ha mandato via il cavaliere dopo aver saputo di maltrattamenti ai danni di una sua collaboratrice. A distanza di neppure una settimana da questo episodio, il signore ha usato Facebook per difendersi dalla pesante ...

Gossip U&D - Giulia Cavaglia riceve dichiarazione d'amore da Raselli : 'Penso sempre a lei' : Nelle ultime puntate di Uomini e Donne abbiamo visto che tra le nuove troniste è sbarcata la bellissima Giulia Cavaglia, ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, che dopo essere stata rifiutata ha avuto la possibilità di ritornare in trasmissione per cercare la sua anima gemella. E sebbene sia passato poco tempo dall'inizio del suo percorso, va detto che Giulia sembra aver fatto già breccia nel cuore di uno dei suoi corteggiatori. Stiamo parlando ...

Gossip U&D - Sossio e Ursula aspettano un figlio : l'annuncio della gravidanza in tv : Colpo di scena a Uomini e donne per una delle coppie che abbiamo visto formarsi nel trono over. Stiamo parlando di Sossio e Ursula, i quali ieri pomeriggio hanno partecipato alla nuova registrazione del dating show sentimentale di Maria De Filippi che vedremo in onda la prossima settimana su Canale 5 e hanno fatto una confessione che ha lasciato senza parole il pubblico. I due, infatti, hanno rivelato di essere in dolce attesa del loro primo ...

U&D - il nuovo brano di Teresa è dedicato a Dal Corso? Il Gossip impazza sul web : Mercoledì 20 marzo, è uscito su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Teresa Langella: l'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha prestato la sua voce alla canzone "Controcorrente", che racconta la storia di una donna sola che lancia dei messaggi di pace ad un uomo. Leggendo alcuni passaggi di questo brano, sembra quasi che la napoletana parli della sua attuale situazione sentimentale: il tira e molla che c'è da settimane tra la ...

Gossip U&D - la escort Guendalina : 'Andrea Dal Corso è menefreghista e bisessuale' : Non accennano a spegnersi i riflettori sulla vita di uno dei protagonisti del recente passato di Uomini e Donne: Andrea Dal Corso. Mentre il ragazzo è tornato in tv per chiedere una seconda chance a Teresa Langella, la vincitrice di 'Miss in Gambissima' al conCorso Miss trans Abruzzo 2018, Guendalina Rodriguez, ha rilasciato un'interessante intervista sulla frequentazione che dice di aver avuto con il veneto poco tempo fa. A 'Il Giornale', ...

U&D Gossip : Andrea comunica di non voler fare alcuna esterna - Natalia piange : Ieri pomeriggio si è tenuta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Inizialmente al centro dell'attenzione sono stati nuovamente Teresa Langella e Andrea Dal Corso, ma successivamente si è passati al trono di Andrea Zelletta. Durante la penultima registrazione avvenuta, Natalia, Muriel e Klaudia avevano deciso di abbandonare lo studio. Il tronista infatti aveva baciato tutte le sue corteggiatrici, scatenando la furia di ...

Gossip U&D - Andrea scopre che Teresa ha mandato un sms ad Antonio : I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e nel corso del pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico, ricca di colpi di scena. I protagonisti di questo nuovo appuntamento sono stati Andrea Dal Corso e Teresa Langella, la coppia più chiacchierata e discussa del momento dopo il clamoroso rifiuto di lui alla scelta finale. In un primo momento i due hanno svelato al pubblico le novità positive che li riguardavano ma ...

Gossip U&D - Andrea Dal Corso spiazza : 'Oggi sono stato con Teresa - sono impegnato' : Cosa sta succedendo tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella? Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dal ragazzo durante una serata in discoteca, sembra proprio che ci siano delle belle novità in arrivo su questa "coppia". Dopo essersi confrontati duramente negli studi di Uomini e Donne, il modello veneto e l'ex tronista starebbero provando a ricostruire il loro rapporto: è stato lo stesso ex corteggiatore, infatti, a raccontare di aver ...