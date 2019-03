Gli europei evadono 2 | 25 miliardi al giorno Record pro capite in Danimarca Italia

Karate - Europei 2019 : programma - orari e tv di venerdì 29 marzo. Tutti Gli italiani in gara : Oggi (venerdì 29 marzo) si svolgerà la seconda giornata di gare degli Europei 2019 di Karate a Guadalajara (Spagna). Dopo le competizioni individuali di ieri, al Pabellón Multiusos inizieranno oggi le prove a squadre, con le fasi eliminatorie di kata e kumite, che delineeranno il quadro delle nazioni che si giocheranno le medaglie nelle finali di domenica. Gli azzurri, dopo l’ottimo avvio di ieri, sono pronti ad essere ancora grandi protagonisti ...

Che passione ci mette Tusk quando parla di diritti umani in Cina e deGli inglesi che sono “europei” : Milano. Donald Tusk ha parlato ieri all’Europarlamento di Strasburgo dell’esito delle sessioni di marzo del Consiglio europeo, di cui è presidente. Tre punti iniziali: “Il mercato unico deve essere approfondito e rafforzato, con particolare enfasi sull’economia digitale e dei servizi. Le barriere in

Ginnastica - Serie A 2019 : i temi caldi della gara di Padova. Italia verso Gli europei - Fate alla riscossa - il forcing di Mori e tanto altro : Sabato 30 marzo si disputerà la seconda tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, al PalaKione di Padova andrà in scena l’appuntamento di mezzo del campionato Italiano a squadre. Si preannuncia una gara molto avvincente e appassionante, analizziamo alcuni temi caldi della gara. verso GLI Europei – A Padova andrà in scena l’ultima gara prima della rassegna continentale che si disputerà a Stettino (Polonia) dal 10 al 14 ...

Dino Zoff si racconta : il Mondiale dell’82 - Gli europei da allenatore e le critiche di Berlusconi : Dino Zoff ha legato il suo nome alla Juventus, ma sopratutto alla Nazionale italiana con la quale ha ottenuto successi incredibili in campo ed in panchina “Io sono nato portiere. Ho cominciato a giocare in porta da piccolissimo. Non so quale sia stata la fotografia ad avermi ispirato. Per me è una vocazione, fin da quando avevo 4 anni ho sempre fatto il portiere. Mi prendevano sempre i bambini più grandi per stare in porta, ero ...

#BREXIT – Incertezza sul futuro deGli studenti europei nel Regno Unito : La Brexit è uno dei temi politici più discussi delle ultime settimane (o per meglio dire, dell’ultimo anno). L’intero mondo si interroga su quali saranno le sorti del Regno Unito in caso dovesse abbandonare l’unione Europea senza definire un accordo che regoli gli scambi econimici tra i diversi paesi e il diritto dei cittadini europei che vogliono entrare nel territorio britannico (che sia per motivi lavorativi o di puro svago). Il governo ...

Karate - Europei 2019 : programma - orari e tv di giovedì 28 marzo. Tutti Gli italiani in gara : Oggi (giovedì 28 marzo) si svolgerà la prima giornata di gare degli Europei 2019 di Karate a Guadalajara (Spagna). Nella location del Pabellón Multiusos si aprirà questa attesa rassegna continentale con le eliminatorie e i ripescaggi di tutte le categorie individuali. Si inizierà con le gare dal kata e poi successivamente si passerà al kumite. Ci attendiamo di vedere protagonisti gli azzurri, che avranno quindi l’obiettivo di raggiungere le ...

Karate - tutto pronto per Gli europei 2019. A Guadalajara 22 azzurri : ... punte di diamante azzurre che hanno conquistato rispettivamente l'argento e il bronzo nell'edizione 2018: la prima, fra le migliori al mondo della specialità, era stata fermata solo in finale dalla ...

Karate - Europei 2019 : le speranze di medaGlia dell’Italia. Luigi Busà - Angelo Crescenzo e Viviana Bottaro le punte : L’Italia punta ad essere grande protagonista agli Europei di Karate che si svolgeranno da domani a domenica a Guadalajara (Spagna). Lo scorso anno la Nazionale azzurra chiuse al terzo posto nel medagliere con 10 medaglie (due ori, tre argenti e cinque bronzi) e l’obiettivo sarà quello di confermarsi tra le nazioni più forti del vecchio continente. I risultati ottenuti dai nostri portacolori nei primi appuntamenti stagionali, fanno ben sperare ...

Salvini : “Riunisco a Milano Gli alleati sovranisti europei. Così cambieremo l’Unione” : «Sto organizzando un grande evento qui a Milano con tutti gli alleati europei della Lega per proporre una riforma dell’Unione». Molto accaldato dopo la presentazione del libro L’Italia non è più italiana di Mario Giordano e un po’ abbronzato per il weekend in agriturismo in Valtellina, Matteo Salvini alle undici di lunedì sera ha voglia di Europa, ...

Scacchi - Europei 2019 - 8a giornata : battaGlia sempre più incerta nella zona di testa. Seconda vittoria in fila di Basso - si riscatta Vocaturo : Otto turni giocati, tre da mettere in scena e tutto ancora da decidere nella zona alta ai Campionati Europei individuali di Scacchi in corso a Skopje, Macedonia del Nord. Continuano ad arrivare patte tra i quattro leader, e così a Nils Grandelius (Svezia), Kacper Piorun (Polonia), Maxim Rodshtein (Israele) e Andrey Esipenko (Russia) torna ad aggiungersi Vladislav Artemiev (Russia), il primo favorito del torneo tra i partecipanti e oggi ben ...

Italia-Liechtenstein - Qualificazioni Europei 2020. Mancini : “Risultato scontato - bisognava fare gol”. QuaGliarella : “Serata stupenda - non ho 36 anni” : L’Italia ha sconfitto il Liechtenstein per 6-0 nel match valido per le Qualificazioni agli Europei 2020, gli azzurri hanno dominato un modesto avversario allo Stadio Tardini di Parma e hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva nel cammino verso la prossima rassegna continentale. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della Rai. ROBERTO Mancini: “Abbiamo preso bene la partita fin da ...

VIDEO Italia-Liechtenstein 6-0 - Highlights - gol e sintesi Qualificazioni Europei 2020. Doppietta di QuaGliarella - segna Kean : L’Italia ha sconfitto il Liechtenstein per 6-0 nel match valido per le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. Gli azzurri si sono imposti con grande autorevolezza allo Stadio Tardini di Parma contro un avversario modesto che non incuteva particolari timori, la nostra Nazionale sale al comando del girone con due vittorie all’attivo. Sensi ha sbloccato il risultato con un bel colpo di testa al 17′, pochi minuti dopo è ...

Italia-Liechtenstein 6-0 - Qualificazioni Europei 2020 : azzurri spumeggianti - spettacolo e valanga di gol. Doppietta QuaGliarella : L’Italia ha sconfitto il Liechtenstein per 6-0 nel match valido per le Qualificazioni agli Europei 2020 e si conferma al comando del gruppo J, a quota sei punti con due lunghezze di vantaggio su Grecia e Bosnia Erzegovina che hanno pareggiato nello scontro diretto per 2-2. Allo Stadio Tardini di Parma gli azzurri non hanno avuto particolari problemi contro un avversario modesto e dominato nel primo tempo chiuso sul risultato di 4-0, i ...