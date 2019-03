Giulia Grillo difende la Senatrice Drago | È una bravissima ragazza

Congresso Famiglie tra le polemiche. Giulia Grillo : «È estrema destra». Gandolfini : «Aborto - milioni di morti» : Verona blindata per i lavori del controverso tredicesimo Congresso mondiale delle famiglia che si apre oggi e durerà fino a domenica. Piazza Bra "blindata" - ma con qualche...

Via della seta : il Ministro della Salute Giulia Grillo firma tre nuovi accordi con la Cina : Proseguono gli accordi Italia-Cina attraverso questa nuova via della seta, e lo fanno anche sotto il profilo scientifico, sanitario ed alimentare. Difatti in occasione della visita in Italia del Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, il Ministro della Salute Giulia Grillo ha firmato, insieme alle autorità del governo di Pechino, tre importanti accordi in materia sanitaria che da lungo tempo erano oggetto di approfonditi ...

Economia - sei elettori su dieci bocciano il governo. Toninelli e Giulia Grillo a picco nel gradimento : Gli ultimi mesi sono stati particolarmente travagliati per la compagine governativa. I punti di divisione sono stati numerosissimi, occupando le aperture dei tg e le prime pagine dei giornali. Dalle ...

La voce della Politica Domani - sabato 16 marzo - il ministro della salute Giulia Grillo in Basilicata : Comunichiamo che Domani, sabato 16 marzo, il ministro della salute, Giulia Grillo, sarà in Basilicata per tre incontri previsti a Potenza e a Villa d'Agri, Marsicovetere - PZ,. Di seguito i dettagli ...

Tumori : LILT lancia la settimana nazionale per la prevenzione oncologica con il Ministro Giulia Grillo e la testimonial Selvaggia Lucarelli : Torna dal 16 al 24 marzo, per la sua diciottesima edizione, la settimana nazionale per la prevenzione oncologica della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, campagna per diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita e sensibilizzare sull’importanza dei corretti stili di vita per poter prevenire il cancro. Con il patrocinio del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio, nonché di ANCI, FNOMCeO e CONI e in ...

La ministra Giulia Grillo a Wired Health : 'Vogliamo un'app sulla maternità con informazioni certificate' : Tra titolo V della Costituzione, migrazione sanitaria e fake news, ecco il pensiero della ministra 5 stelle Grillo all'evento di Wired

Giulia Grillo apre un fronte caldissimo : "Legge su eutanasia assolutamente prioritaria" : "La legge sull'eutanasia è assolutamente prioritaria per questo Paese". E' il ministro della Salute, Giulia Grillo, ad aver aperto oggi un nuovo fronte caldo schierandosi a favore di una normativa in materia. Una posizione subito criticata da Forza Italia, mentre l'associazione Luca Coscioni annuncia la mobilitazione in 100 città dal 22 al 24 marzo per sensibilizzare i cittadini e raccogliere firme per la rapida discussione in ...

La ministra Giulia Grillo a Wired Health : “Vogliamo un’app sulla maternità con informazioni certificate” : “Redistribuire le risorse per evitare disuguaglianze”. Questa la ricetta della ministra della Salute Giulia Grillo, in collegamento a Wired Health, per gestire un sistema sanitario che viaggia a 21 velocità. Tante quante sono le regioni e le province autonome cui la riforma del titolo V della Costituzione ha affidato le competenze in materia sanitaria. Tema tanto più importante mentre regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ...

15 anni della legge 40 - percorso a ostacoli della fecondazione assistita. Filomena Gallo a Giulia Grillo : “Abbattere i divieti” : Quindici anni fa la legge 40 sulla fecondazione assistita, oggi il disegno di legge Pillon. "Entrambi liberticidi, esempi del peggior modo di legiferare", scandisce Filomena Gallo e rilanciando sulla necessità che la storia non si ripeta, invita "a manifestare, a scendere in piazza". "Bisogna impedire che il testo sulla riforma dell'affido condiviso passi", aggiunge la segretaria dell'associazione Radicale "Luca Coscioni" - anche se, ...

Salvini a Giulia Grillo : «A scuola anche bimbi non vaccinati». Presidi : «No ad alunni di serie B» : Vaccini, si apre un nuovo fronte. «L'intento del procedimento è quello di garantire la permanenza dei bambini nel ciclo della scuola dell'infanzia. Evitiamo traumi ai più...

