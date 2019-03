Giulia De Lellis si riavvicina a Damante pure su Instagram | inizia a seguire l' amico Marco

Giulia De Lellis : gesto per Marco Cartasegna - Damante è ‘vicino’. Gossip : Giulia De Lellis: il gesto per Marco Cartasegna, Damante è sempre più ‘vicino’. Il Gossip Continuano a piovere indizi sul possibile riavvicinamento amoroso tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due continuano a tenere le bocche ben cucite sui loro rapporti attuali. Al contrario, i rumors li vedono sempre più vicini. L’ultimo indizio che […] L'articolo Giulia De Lellis: gesto per Marco Cartasegna, Damante è ...

Giulia De Lellis confonde su Damante - su Irama dice : 'Le cose è giusto che restino nostre' : Mentre era dal parrucchiere in attesa, Giulia De Lellis ha deciso di rispondere su Instagram alle sue tantissime fan: proponendo il gioco 'Fammi una domanda', infatti, la ragazza ha scatenato la curiosità dei followers soprattutto sulla sua vita sentimentale. Come riportano tutti i siti di gossip in queste ore, però, le risposte che la ragazza ha dato su questo argomento sono solo due: una, tra l'ironico e l'incomprensibile, su Andrea Damante, ...

Uomini e donne : Giulia De Lellis offre i popcorn su IG - parlando di Damante ai followers : La bella e tenebrosa testimonial di Tezenis nonché ex-pupilla di Maria De Filippi, Giulia De Lellis, si è trincerata in un silenzio mediatico tombale, a seguito della divulgazione di alcune foto apparse in uno degli ultimi numeri di Chi magazine, che immortalano Giulia De Lellis mentre concede un tenero bacio ad Andrea Damante. Un gossip, quello fornito da Chi magazine, che in molti hanno interpretato come la prova provata di un ritorno di ...

Giulia De Lellis su Andrea Damante : 'Troppo forte il Dama' : Giulia De Lellis e Andrea Damante continuano ad essere una delle coppie più amate all'interno del programma Uomini e Donne. La love story è finita circa un anno fa, creando grande delusione tra tutti i fan. I due però, pare che da qualche mese si stiano riavvicinando. Dopo la rottura di Giulia con Irama, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e l'ex tronista sono stati infatti fotografati insieme mentre si scambiavano un bacio, ma da parte dei ...

Spoiler U&D - torna Giulia De Lellis che svela : 'Riprese per cosine che vedrete a breve' : La bella Giulia De Lellis ha fatto sapere che presto la si potrà rivedere nel programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. L'annuncio è stato fatto attraverso il noto social network Instagram. Non è la prima volta che la ragazza torna alla corte della De Filippi dopo averci partecipato come corteggiatrice di Andrea Damante. Di recente, ad esempio, si è occupata dei look dei tronisti, durante le puntate serali delle scelte. Giulia De ...

Uomini e Donne anticipazioni - ritorno di Giulia De Lellis : l’annuncio : Uomini e Donne anticipazioni, torna Giulia De Lellis: l’annuncio dell’influencer Giulia De Lellis e Uomini e Donne, un altro ritorno. L’influencer, che è stata lanciata proprio dal programma condotto da Maria De Filippi, prenderà di nuovo parte allo show, dopo aver partecipato recentemente alle scelte serali del Trono Classico. Ad annunciarlo è lei stessa attraverso […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, ritorno di ...

Giulia De Lellis - stuzzicata da una ragazza su Damante replica su IG : 'Sei gelosa?' : Attualmente Andrea Damante si trova in America per adempiere ad alcuni impegni di lavoro, ma le più attente fan non hanno potuto non notare che gran parte del suo tempo il dj lo stia passando con bellissime modelle. C'è stata una persona che ha fatto notare questa cosa a Giulia De Lellis e la risposta che ha dato la romana è stata a dir poco esilarante. Tra i tanti "like" che l'influencer ha ricevuto su Instagram per il commento che ha scritto, ...

Giulia De Lellis - la frecciatina di una fan : 'Andrea Damante se la spassa con le modelle' : Giulia De Lellis continua ad essere uno dei personaggi più chiacchierati e discussi del momento e in queste ore ha dovuto fare i conti con una frecciatina lanciata su Instagram da una fan, la quale ha commentato una foto dell'influencer tirando in ballo anche Andrea Damante, di cui si è innamorata proprio grazie a Uomini e donne e con il quale sarebbe in corso un ritorno di fiamma. La reazione della bella Giulia non si è fatta attendere e ...