Gand-Wevelgem 2019 | tutti gli italiani al via e le loro ambizioni Presenti 15 azzurri

(Di venerdì 29 marzo 2019) Saranno quindici glial via della. Questo è il dato più basso degli ultimi anni, anche se a livello qualitativo molti dipotranno ambire ad un buon risultato. L’ultimo successo dell’Italia in questa corsa risale al 2015, quando si impose Luca Paolini con uno splendido attacco da finisseur nel finale. L’ultimo azzurro a salire sul podio è stato invece Elia Viviani, che lo scorso anno ha sfiorato il successo, venendo beffato in volata da Peter Sagan.Sarà proprio il campione italiano il faro del nostro movimento in questa edizione. Il risultato dello scorso anno ha lasciato tanta amarezza e rabbia nel velocista veronese, ma gli ha dato anche la consapevolezza di poter ambire al successo in una grande classica del pavè. Il corridore della Deceuninck-Quick Step ha già centrato quattro vittorie in questa stagione, ma non è riuscito a trovare l’acuto nelle ...

