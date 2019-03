motorsport.motorionline

(Di venerdì 29 marzo 2019) Corsa in salita per Sebastién, giunto 8° La cronaca del weekend die.In Cina, la squadra giapponese ha messo in pista due auto nella sessione del Super Pole, diventando anche il ...

motorionline : Formula E | Nissan e.dams sfiora la vittoria con Rowland a Sanya, Buemi 8° ?? - cronoscarfiotti : #Drifting #ChrisForsberg Christopher Forsberg è un pilota di drifting americano autodidatta che, attualmente, gareg… -