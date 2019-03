Formula 1 | Vettel non si accontenta | “non si finisce mai di imparare | abbiamo ancora del

Diretta Formula 1/ Streaming video : Vettel davanti a Leclerc in FP2 - la Ferrari vola! : Diretta Formula 1 Streaming video SKY, prove libere FP1 e FP2: tempi e classifica delle sessioni del Gran Premio del Gp Bahrain 2019.

Formula 1 – Terminate le Fp2 - Ferrari ancora al top in Bahrain : Vettel in testa nella classifica dei tempi : Vettel davanti a tutti nelle Fp2 del Gp del Bahrain: il tedesco della Ferrari precede Leclerc per un’altra importante doppietta Ferrari E’ ancora la Ferrari a dominare in Bahrain. Dopo le Fp1 nel segno di Leclerc, il team di Maranello piazza un’altra importante doppietta, questa volta con Vettel in testa alla classifica dei tempi, nonostante un testacoda, col crono di 1.28.846, seguito da Leclerc a soli 35 millesimi dal ...

Formula 1 domenica in Barhein - Vettel : 'Speriamo di aver trovato le risposte' - tv alle 17 - 10 : Vettel non fa proclami Il quattro volte campione del mondo, che ha vinto le ultime due edizioni della corsa, ha scelto di non fare proclami di riscossa né promesse, 'dobbiamo aspettare e vedere la ...

Formula 1 : Gp Bahrain. Vettel fiducioso qui saremo più forti : In Bahrain per cancellare Melbourne. Il primo gran premio della stagione non e' andato come in Ferrari si aspettavano. Quarto posto non basta Vettel

Formula 1 - GP Bahrain : i 4 successi di Vettel e quelli della Ferrari : Dici Bahrain e pensi Ferrari . Dici Bahrain e pensi Vettel. Comunque la si voglia inquadrare, dall'attualità alla storia, la corsa tra le dune porta impresso tanto il marchio del tedesco quanto ...

Formula 1 - Vettel : 'Leclerc mi metterà sotto pressione - ma ci divertiremo' : Sebastian Vettel e il suo rapporto con Charles Leclerc . Dopo il GP d'Australia, gara inaugurale del Mondiale 2019 che ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi Ferrari, il tedesco ha parlato del ...

Formula 1 - le pagelle del GP d'Australia : Bottas da 10 - Vettel fa il taxista : VALTTERI Bottas - VOTO 10 Tonico al punto giusto da sfiorare la pole prima e asfaltare poi in gara l'ingombrante compagno di squadra. Non contento si prende pure il punto per il giro più veloce in ...

Formula 1 - GP d'Australia 2019 : vince Bottas. Vettel 4° e Leclerc 5° per la Ferrari : Di seguito tempi e cronaca del GP 1 nuovo post CLASSIFICA, TOP 3: BOT, HAM, VER GIRO VELOCE: VER: 1:25.580 OUT: SAI, GRO, RIC - di Redazione SkySport24 LIVE Nuovi post: 08:32 VIDEO. GP Australia, ...

Formula1 - Vettel : "Noie di gomme". Leclerc : "Superare Seb? Ha deciso il team - capisco" : Sebastian Vettel, opaco 4° a Melbourne, addebita alle gomme la sua prestazione modesta in un GP che gli ha lasciato dei dubbi già a metà gara, quando in radio ha detto al muretto "Non capisco perché ...

Formula 1 - in Australia duello tra Hamilton e Vettel al Gp di Melburne : A Melburne il primo Gran Premio del Mondiale 2019 di Formula 1: gli orari della partenza in diretta streaming e della gara...

Formula 1 - in Australia si riparte dal duello Hamilton Vettel : il primo Gp : A Melburne il primo Gran Premio del Mondiale 2019 di Formula 1: gli orari della partenza in diretta streaming e della gara...

Formula 1 - lo sfogo di Vettel : "La Ferrari deve essere migliore di così" : un Vettel sorpreso quello nelle interviste post qualifica: sette decimi da Hamilton sono un distacco importante, soprattutto inaspettato. Che i test invernali a Barcellona avessero pronosticato un ...

Formula 1 - così al via a Melbourne : Hamilton in pole e Vettel terzo : Prima fila Mercedes nel Gran Premio d'Australia. Lewis Hamilton ha conquistato la prima pole position della stagione 2019 di Formula 1. Terza la Ferrari di Sebastian Vettel , dietro anche all'altra ...

Formula Uno - Melbourne : dominio Mercedes - Hamilton in pole. Terzo Vettel : La nuova stagione di Formula Uno si apre come si era chiusa quella precedente: con il dominio delle Mercedes. Lewis Hamilton si è preso la pole position nel primo gran premio della stagione in Australia, a Melbourne. Al secondo posto il compagno di squadra del pilota inglese, il finlandese Valterri Bottas che si mette così alle spalle il ferrarista Sebastian Vettel che chiude in terza posizione dietro ai suoi due rivali delle ultime stagioni.La ...