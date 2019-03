Formula 1 domenica in Barhein | Vettel | ' Speriamo di aver trovato le risposte' | tv alle

Formula 1 : domenica 31 marzo il Gran Premio del Bahrain - in tv e streaming su Sky SportF1 : Tornano in pista i protagonisti del mondiale di Formula 1 che domenica 31 marzo farà tappa sul circuito di Sakhir per il Gran Premio del Bahrain. Si tratta del secondo appuntamento dei ventuno previsti per questa stagione, iniziata domenica 17 marzo con il Gran Premio d'Australia a Melbourne vinto da Valtteri Bottas. La situazione dopo Melbourne: Mercedes dominanti, Ferrari in crisi La gara disputatasi sul circuito di Albert Park ha messo in ...

Domenica inizia la Formula 1 2019. Tutti contro Hamilton e c'è il ritorno di Kubica : C'è però un fatto quest'anno, che riteniamo speciale per tutto il mondo delle corse e non solo per la Formula 1, il ritorno dopo tanti anni di assenza del bravissimo Robert Kubica con la Williams che ...

Formula 1 - Gran Premio d'Australia in diretta tv su Sky : gara domenica 17 marzo 2019 : Il Mondiale 2019 di Formula 1 riparte dal Circuito di Melbourne, con il Gran Premio d’Australia che sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207). In pista la nuova Ferrari con Sebastian Vettel e Charles Leclerc al volante. L'avversario da battere rimane il 5 volte campione del mondo Lewis Hamilton, gli altri nomi da tenere in considerazione, sulla carta, sono Daniil Kvyat, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi in Alfa ...

Formula 1 - orari tv Gp Australia : gara di Melbourne in differita domenica dalle 14 su TV8 : Tutto è pronto per l’esordio stagionale della Formula 1. L’appuntamento con la prima gara dell’anno sarà fissato nel weekend, con il Gran Premio d’Australia. I semafori verdi si accenderanno domenica 17 marzo 2019 quando in Italia saranno le ore 6:10 del mattino. La diretta tv sarà un’esclusiva di Sky Sport, mentre su TV8 ci sarà modo di vedere la gara in differita alle ore 14:00. Stesso orario anche per le qualifiche di sabato 16 marzo 2019, ...

Formula 1 : domenica il Gran Premio d'Australia - gara in diretta tv e streaming su Sky : Dopo i primi giri di pista effettuati dalle varie monoposto nei test pre-stagione di Barcellona è ormai ora di iniziare a fare sul serio per la Formula 1. domenica 17 marzo il circuito Albert Park di Melbourne ospiterà infatti il Gran Premio d'Australia, la prima delle 21 gare previste dal calendario del mondiale F1. I favoriti: Ferrari e Mercedes davanti, Red Bull con l'incognita Honda Dopo due intense settimane di test è emerso ancora una ...