Formula 1 | a tutto Binotto | “nessun problema con la power unit Mercedes in difficoltà?

(Di venerdì 29 marzo 2019) Il team principal della Ferrari ha parlato al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gp del Bahrain, soffermandosi sulle prestazioni di Vettel e Leclerc Prima giornata perfetta in Bahrain per la Ferrari, riuscita a chiudere davanti a tutti con entrambi i piloti tutte e due le sessioni di prove libere disputate oggi.Photo4/LaPressePrestazioni solide di Leclerc al mattino e Vettel nel pomeriggio, tempi indicativamente buoni che hanno strappato un sorriso a Mattia, intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1 per analizzare quanto avvenuto in pista: “la Ferrari in Australia era troppo brutta per essere vera, ma i risultati di oggi vanno presi con le pinze. Lasi è nascosta, mi aspetto che domani sia molto forte e difficile da battere. Sono ancora loro i favoriti. L’importante è rimanere concentrati su noi stessi, siamo migliorati rispetto ...

