Ford Kuga terza generazione | l' obiettivo è superare la Volkswagen Tiguan nelle vendite

Blastingnews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Ladiha strategicamente evitato il palcoscenico mondiale del Salone di Ginevra, stracolmo di anteprima e novità, scegliendo il mese successivo per una presentazione ufficiale. Il giorno individuato è il 2 aprile, in occasione delGo Further Day, evento speciale organizzato dalla casa dell'ovale blu. In questa occasione vedremo l'aspetto definitivo delladella, modello che sarà venduto anche negli Stati Uniti nome Escape.Nel frattempo è possibile cercare in rete alcuni video teaser che preparano all'evento, nei quali sono presenti sparuti particolari del nuovo modello.riprese video è visibile la calandra, più ampia e pulita di quella dellaodierna. Altri dettagli inquadrati di sfuggita rivelano i gruppi ottici anteriori allungati, i gruppi ottici posteriori a sviluppo orizzontale (che ricordando un poco quelli della ...

_autoblog : Ford Kuga: il 2 aprile sarà svelata la nuova generazione [Video] - MasConsulting1 : Ford Kuga 2019: il video teaser che anticipa la terza serie - ItaliaStartUp_ : Ford - Il primo video-teaser della nuova Kuga - Quattroruote -