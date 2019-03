Fiorentina | tutto pronto per il Batistuta-day | domenica la festa per i suoi 50 anni

La partita di calcio femminile Juventus- Fiorentina - che si gioca oggi all’Allianz Stadium di Torino - ha registrato il tutto esaurito : Tutti i 39 mila biglietti per la partita Juventus-Fiorentina della Serie A di calcio femminile sono stati venduti. Per il calcio femminile italiano è un record: quello precedente apparteneva ai 14mila biglietti per la semifinale di ritorno della UEFA Women’s Cup

Fiorentina-Inter - si va verso il tutto esaurito : venduti 30 mila biglietti : Non ci sarà molto tempo per riposarsi per l’Inter, impegnata questa sera nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Rapid Vienna (clicca qui per sapere dove seguire la gara in Tv). I nerazzurri scenderanno in campo infatti anche domenica sera (fischio d’inizio ore 20.30) contro la Fiorentina in trasferta, gara valida […] L'articolo Fiorentina-Inter, si va verso il tutto esaurito: venduti 30 mila biglietti è ...