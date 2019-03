Fiorentina | Pioli | “ho un buon rapporto con la società ma si possono avere opinioni

Fiorentina - Di Francesco prossimo allenatore viola : rottura con Pioli : Fiorentina DI Francesco – Dopo la spaccatura della dirigenza con Pioli, i Della Valle hanno già scelto il prossimo allenatore che siederà sulla panchina viola. Il nome fatto è quello dell’ex allenatore della Roma Eusebio Di Francesco. Come da diversi giorni a questa parte infatti, il nome di Eusebio Di Francesco è affiancato alla panchina della Fiorentina […] L'articolo Fiorentina, Di Francesco prossimo allenatore viola: ...

Fiorentina - Di Francesco prossimo allenatore viola : rottura con Pioli : Fiorentina DI Francesco – Dopo la spaccatura della dirigenza con Pioli, i Della Valle hanno già scelto il prossimo allenatore che siederà sulla panchina viola. Il nome fatto è quello dell’ex allenatore della Roma Eusebio Di Francesco. Come da diversi giorni a questa parte infatti, il nome di Eusebio Di Francesco è affiancato alla panchina della Fiorentina […] L'articolo Fiorentina, Di Francesco prossimo allenatore viola: ...

Serie A Fiorentina - dubbio Chiesa per Pioli in vista del Torino : FIRENZE - Stefano Pioli ha iniziato a pensare alla formazione da schierare contro il Torino . E lo ha fatto da quanto Chiesa ha lasciato Coverciano e la Nazionale a causa dei problemi fisici che lo ...

Fiorentina - Corvino è un fuoriclasse di mediocrità : con Pioli la storia si ripete : ... fra le smentite piccate della società che ieri ha emesso addirittura un comunicato ufficiale per respingere una notizia apparsa sul Corriere dello Sport, e riservarsi 'il diritto di agire presso le ...

Fiorentina - Di Francesco prossimo allenatore viola : rottura con Pioli : Fiorentina DI Francesco – Dopo la spaccatura della dirigenza con Pioli, i Della Valle hanno già scelto il prossimo allenatore che siederà sulla panchina viola. Il nome fatto è quello dell’ex allenatore della Roma Eusebio Di Francesco. Come da diversi giorni a questa parte infatti, il nome di Eusebio Di Francesco è affiancato alla panchina della Fiorentina […] L'articolo Fiorentina, Di Francesco prossimo allenatore viola: ...

Fiorentina-Pioli - alta tensione : sempre più conferme sul divorzio : “Le parole del presidente Cognigni? Lui ha il diritto di esprimere la propria opinione e io ho il diritto di non commentare”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, intervenuto questa sera a Montecatini in occasione del Premio Maestrelli come miglior allenatore della scorsa stagione. Il numero uno viola aveva detto sulle parole pronunciate da Pioli sul suo futuro che “era stato poco ...

Fiorentina - il botta e risposta Pioli-Cognini : “non commento le sue parole” : Fiorentina, Pioli ed il presidente Cognini stanno continuando il proprio battibecco a distanza con ‘vista’ sul rinnovo del tecnico In casa Fiorentina, il tecnico Pioli ed il presidente Cognini stanno continuando a bacchettarsi a distanza. Dapprima le dichiarazioni dell’allenatore sul futuro incerto, poi la stangata da parte del presidente che ha ritenuto fuori luogo tali parole, successivamente è stato interpellato ancora ...

Serie A Fiorentina - Cognigni : «Pioli? Parole poco logiche» : FIRENZE - Le Parole del tecnico Stefano Pioli dopo il pareggio casalingo contro la Lazio sono sembrate al presidente della Fiorentina Mario Cognigni , poco logiche. "Siamo d'accordo con il mister che ...

Fiorentina - Cognigni : "Poco logiche le parole di Pioli" : ... dopo questo primo ciclo, si dovranno analizzare tutte le cose positive che hanno funzionato e quelle che hanno funzionato un poco meno - ha sottolineato Cognigni a Sky Sport 24-. Solo dopo questa ...

Fiorentina - il presidente Cognini durissimo : “squadra senza identità - le parole di Pioli illogiche” : Fiorentina, Mario Cognigni ha parlato delle recenti uscite della squadra e del tecnico Pioli il quale l’ha fatto un po’ infuriare La Fiorentina vista contro il Cagliari gli è sembrata “senza una sua identità“, le parole del tecnico Stefano Pioli sul suo futuro “poco logiche“. Lo dice il presidente della Fiorentina, Mario Cognigni, soffermandosi ai microfoni di Sky sul difficile momento dei viola che, ...

Fiorentina - Cognigni stoppa Pioli : "Ne parleremo - ora parlarne è illogico" : Della serie poi ne riparliamo, ma non adesso e tra di noi. È questo, in estrema sintesi, il concetto espresso dal presidente della Fiorentina, Mario Cognigni, a più di 48 ore dalla sconfitta dei viola ...

Pioli a rischio esonero? Arriva la decisione della Fiorentina : ESONERO Pioli? La Fiorentina non sta attraversando sicuramente un buon momento, la squadra di Stefano Pioli nel match della 28^ giornata ha dovuto fare i conti con la sconfitta sul campo del Cagliari, brutta prestazione per il club viola. In generale è un brutto momento per la Fiorentina, nelle ultime 4 partite solo due punti, la squadra può considerarsi in crisi, inoltre 3-3 nel match d’andata della semifinale di Coppa Italia contro ...

Cagliari-Fiorentina - Pioli : “Partita non all’altezza a livello tecnico” : CAGLIARI FIORENTINA 2-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato della sconfitta contro il Cagliari: “Quando si perde ci si attacca troppo ai duelli. Io credo che abbiamo giocato una partita non all’altezza a livello tecnico, abbiamo avuto una buona occasione nel primo tempo. […] L'articolo Cagliari-Fiorentina, Pioli: “Partita non ...

Cagliari - 3 punti salvezza : batte 2-1 la Fiorentina nel nome di Astori. Pioli - frenata europea : Tre punti per la salvezza nel nome di Davide Astori. Il Cagliari supera per 2-1 la Fiorentina nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A e fa un passo avanti, anzi tre, fondamentale verso l'obiettivo della permanenza nella massima categoria. Le reti di Joao Pedro e Ceppitelli stendono nella rip