Fiorentina | incidente stradale per Federico Chiesa

(Di venerdì 29 marzo 2019) Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza per, coinvolto in unquest'oggi a Firenze.Non è senza dubbio un bel momento perdopo l'infortunio muscolare, che lo ha costretto a saltare il doppio impegno con la Nazionale e che non gli consentirà di prender parte al match di domenica contro il Torino. Il calciatore della, alla guida della sua Mini Cooper si trovava fra Piazza Puccini e via Baracca, nella zona delle Cascine del capoluogo toscano quando avrebbe urtato un mezzo a due ruote. Nell'impatto il motociclista sarebbe finito a terra, illeso invece l'attaccante viola. L'uomo, che era a bordo di un 125 è stato immediatamente soccorso. Partito con l'ambulanza in codice rosso verso l'ospedale Careggi, per fortuna è stato ricoverato in codice giallo. Sul posto sono accorsi subito il 118 e la polizia municipale, che dovrà stabilire le ...

