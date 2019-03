Fiorentina | incidente d' auto per Federico Chiesa | giocatore illeso | ferito un motociclista

Blastingnews

(Di venerdì 29 marzo 2019)d’per. Il gioiello dellae della nazionale italiana è stato il protagonista, suo malgrado, di uno scontro con un, episodio avvenuto questo pomeriggio a Firenze. Come riportato in questi ultimi minuti dai principali quotidiani online, tra i quali il Corriere della Sera, l’attaccante è uscito, mentre ilcoinvolto nell’sarebbe ora ricoverato presso l’ospedale Careggi, ma non sarebbe in pericolo di vita. In base alla ricostruzione,, a bordo della sua Mini Cooper, avrebbe urtato un uomo in sella ad uno scooter; la dinamica degli eventi resta però ancora poco chiara e pare che l’utilitaria del, al momento dell’impatto, fosse a fianco del mezzo a due ruote, anche se sono attese notizie più certe nelle prossime ore. Tanta paura per, ma fortunatamente la vicenda si è risolta senza alcun ...

GoalItalia : Federico #Chiesa coinvolto in un incidente stradale: illeso il giocatore della Fiorentina, una persona è in ospedal… - sportface2016 : #Fiorentina, incidente stradale per #Chiesa: è illeso - NandoPiscopo1 : RT @GoalItalia: Federico #Chiesa coinvolto in un incidente stradale: illeso il giocatore della Fiorentina, una persona è in ospedale ?? htt… -