Fiorentina | incidente d' auto per Chiesa | illeso

corrieredellosport

(Di venerdì 29 marzo 2019) FIRENZE - Federico, attaccante della, è rimasto coinvolto nel pomeriggio in unstradale a Firenze. Sul posto 118 e polizia municipale. Dalle prime informazioni, il ...

VieriCapretta : RT @giannattasius: Incidente stradale per @federicochiesa: il viola nel tardo pomeriggio di oggi ha urtato con la sua Mini Cooper un 125 in… - cmdotcom : #Fiorentina: incidente stradale per Chiesa (illeso), in ospedale il motociclista - SiamoPartenopei : Spavento per Chiesa, incidente d'auto con un motociclista: illeso l'attaccante della Fiorentina -