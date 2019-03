Fiorentina | che cuore Batistuta | “ho dato tanto alla città | ma ho ricevuto molto di più

sportfair

(Di venerdì 29 marzo 2019) Gabriel Omarha parlato del suo rapporto intenso con lae con ladi Firenzepresenza del sindaco Nardella “Hoa Firenze e, ma lahadi più a me. Sono fiorentino, a volte mi allontano per un po’, ma ogni volta che torno mi sento a casa. E per questo quando ci sono gesti come la festa per i miei 50 anni mi sorprendo perché mi ritengo già un cittadino di Firenze e questo affetto mi sembra troppo, anche se mi fapiacere“. Così l’ex calciatore dellaGabriel Omar, oggi a Firenze, in Palazzo Vecchio, nel corso della conferenza stampa per presentare la festa per i suoi 50 anni che si terrà domenica prossima, alle ore 18, in piazza della Signoria. “Dubito di meritarmi di essere festeggiato in piazza della Signoria – aggiunge-, ma nel dubbio ...

juventusfc : Ufficiale | L'Allianz Stadium sarà esaurito per #JuveFiorentina! 39 mila gli spettatori che saranno presenti!… - ilpost : La partita di calcio femminile Juventus-Fiorentina, che si gioca oggi all’Allianz Stadium di Torino, ha registrato… - JuventusFCYouth : #Primavera femminile, l'undici che sfida la Fiorentina in semifinale alla @CGCViareggioCup: Soggiu, Toniolo, Puglis… -