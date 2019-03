FIFA del Lupo | Division Rivals | premi più ricchi alla portata Tutte le novità

FIFA 19 FUT Champions Weekend League : riscatto accesso possibile fino alle 24 ore successive all’inizio della competizione! : Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale EA Sports ha annunciato che a partire dal 29 marzo sarà possibile riscattare l’accesso alla Fut Champions Weekend League anche dopo che la competizione è iniziata: in particolare sarà possibile registrarsi fino alle 24 ore successive rispetto all’ora di inizio, ossia fino alle 8 del mattino del sabato […] L'articolo FIFA 19 FUT Champions Weekend League: riscatto accesso possibile ...

FIFA 19 TOTW 28 : scopri la nuova Squadra della Settimana! : Mercoledì 27 marzo alle 16 EA Sports ha annunciato il nuovo “Team of the Week” di Fifa 19! Ecco i giocatori che fanno parte del TOTW 28, la ventisettesima Squadra della Settimana della modalità Fifa Ultimate Team! Fifa 19 TOTW 28 – La Squadra della settimana di oggi, 28 marzo Ecco la Squadra della Settimana n°28 […] L'articolo Fifa 19 TOTW 28: scopri la nuova Squadra della Settimana! proviene da I Migliori di Fifa.

Karla Souza de Le Regole del Delitto Perfetto nella serie El Presidente sullo scandalo FIFA : Laurel lascia HTGAWM? : Ci sarà anche Karla Souza de Le Regole del Delitto Perfetto nella serie El Presidente sullo scandalo FIFA, appena annunciata da Amazon Prime. Accanto a lei anche Andrés Parra (già protagonista di Pablo Escobar: El Patrón del Mal nei panni del celebre narcoterrorista colombiano) e Paulina Gaitán (già vista in Diablo Guardian) in questa serie in otto episodi, prodotta dalla casa di produzione Fabula del regista premio Oscar Pablo Larrain. La serie ...

El Presidente - Amazon prepara una serie sullo scandalo FIFA con Karla Souza di Le Regole del Delitto Perfetto : Lo scandalo corruzione che nel 2015 sconvolse il mondo del calcio internazionale, portando alla fine dei "regni" di Sepp Blatter alla Fifa e Michel Platini all'Uefa, diventerà una serie realizzata da Amazon Prime Video.El Presidente - The President è un drama in 8 episodi prodotto da Gaumont, già dietro al successo di Narcos, che racconterà il Fifa Gate, come è stato chiamato lo scandalo internazionale. Armando Bo, già regista e ...

Insulti sessisti - le arbitre della FIFA : 'Stiamo tutte con Annalisa' : 'Noi stiamo con Annalisa'. La solidarietà ad Annalisa Moccia , la guardalinee insultata da un giornalista, poi sospeso dall'Ordine dei giornalisti, durante una telecronaca di Eccellenza campana, ...

Insulti sessisti ad Annalisa Moccia : le donne arbitro della FIFA si schierano : Gli Insulti di Sergio Vessicchio alla guardalinee Annalisa Moccia hanno purtroppo fatto il giro del mondo. Immediata la reazione della FIFA , che sul proprio account twitter ha ricordato la vicenda e ha espresso solidarietà alla guardalinee. "La guardalinee italiana Annalisa Moccia è stata vittima ...

Agnelli contro la FIFA : 'Niente Coppa del Mondo per club! E dal 2024...' : La decisione della Fifa di rinnovare la Coppa del Mondo per Club nel 2021 è una di quelle ECA che non può sostenere. Abbiamo aperto al processo di sviluppo per avere una nuova visione per il futuro ...

FIFA 19 : TOTW 28 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna come di consueto la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Stavolta è il turno della Squadra della Settimana n°28 che verrà annunciata mercoledì 27 marzo Come al solito proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante le partite di campionato della scorsa settimana e che, quindi, […] L'articolo Fifa 19: TOTW 28 Predictions: ecco i giocatori che potrebbero far parte della ...

FIFA del Lupo : Ibra centrale e van Dijk punta - che sorprese! Ma l'affare è al Psg : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro player italiani: Mattia Guarracino. ' Lonewolf' ,...

A Londra si gioca l'ultima edizione delle Gfinity FIFA Series 2019 : Durante la giornata di Sabato si svolgeranno le partite del round svizzero, mentre Domenica la competizione si concluderà con le sfide della fase ad eliminazione diretta, partendo dai quarti di finale ...

Gare ufficiali in Cina : no della FIFA alla Liga : Mentre Federcalcio e Lega Serie A trattano con Pechino su un progetto a 360 gradi che può includere anche 'partite ufficiali' in Cina, diverse leghe europee da tempo ragionano sulla possibilità di ...

FIFA 19 TOTW 27 : scopri la nuova Squadra della Settimana! : Mercoledì 20 marzo alle 16 EA Sports ha annunciato il nuovo “Team of the Week” di Fifa 19! Ecco i giocatori che fanno parte del TOTW 27, la ventisettesima Squadra della Settimana della modalità Fifa Ultimate Team! Fifa 19 TOTW 27 – La Squadra della settimana di oggi, 20 marzo Ecco la Squadra della Settimana n°27! […] L'articolo Fifa 19 TOTW 27: scopri la nuova Squadra della Settimana! proviene da I Migliori di Fifa.

FIFA 19 TOTW 27 : scopri la nuova Squadra della Settimana! : Mercoledì 20 marzo alle 16 EA Sports ha annunciato il nuovo “Team of the Week” di Fifa 19! Ecco i giocatori che fanno parte del TOTW 27, la ventisettesima Squadra della Settimana della modalità Fifa Ultimate Team! Fifa 19 TOTW 27 – La Squadra della settimana di oggi, 20marzo Ecco la Squadra della Settimana n°27! Undici […] L'articolo Fifa 19 TOTW 27: scopri la nuova Squadra della Settimana! proviene da I Migliori di Fifa.

FIFA 19 : TOTW 27 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna come di consueto la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Stavolta è il turno della Squadra della Settimana n°27 che verrà annunciata mercoledì 20 marzo Come al solito proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante le partite di campionato della scorsa settimana e che, quindi, […] L'articolo Fifa 19: TOTW 27 Predictions: ecco i giocatori che potrebbero far parte della ...