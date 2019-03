Festival National Geographic - L' Auditorium ' sfratta' la plastica

Presentato oggi il National Geographic Festival delle Scienze 2019 : oltre 200 incontri - 300 attività didattiche - 8 mostre - 7 spettacoli : È l’invenzione, intesa come creazione e introduzione di un concetto, di un’idea o una tecnologia, il tema scelto come filo conduttore dei 500 appuntamenti che costituiscono il ricco programma del National Geographic Festival delle Scienze , arrivato quest’anno alla XIV edizione. Da lunedì 8 a domenica 14 aprile, l’Auditorium Parco della Musica di Roma sarà teatro di conferenze, spettacoli , mostre , exhibit interattivi e laboratori alla scoperta di ...

Miriam Leone è in giuria al Cannes International Series Festival : Tra i film di cui l'attrice è stata protagonista ricordiamo In Guerra per Amore con Pif, La scuole più bella del mondo con Papaleo, Fai bei sogni di Bellocchio, Metti la nonna in freezer con Fabio De ...