Ferrari | Vettel con i vaffi in Bahrain | per la Mercedes diventa Mansell

VIDEO F1 - Highlights prove libere 2 GP Bahrein 2019 : Vettel e Leclerc dominano - Ferrari scatenate : Ferrari scatenate durante le prove libere 2 del GP del Bahrein 2019, Sebastian Vettel ha firmato il migliore tempo davanti a Charles Leclerc di 35 millesimi. Show delle Rosse che sembrano essere le macchine da battere visto che hanno demolito le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Di seguito il VIDEO con gli Highlights delle prove libere 2 del GP del Bahrein 2019. VIDEO Highlights prove libere 2 GP Bahrein ...

VIDEO F1 - Highlights prove libere GP Bahrein 2019 : dominio Ferrari - Vettel e Leclerc davanti a tutti : Il weekend riservato al GP del Bahrein 2019 è incominciato nel miglior modo possibile per la Ferrari. Al Sakhir, dove in questo fine settimana andrà in scena la seconda tappa del Mondiale F1, le due Rosse hanno subito ruggito e si sono dimostrate in grandissima forma: la Scuderia di Maranello è chiaramente la grande favorita per la conquista della vittoria. Charles Leclerc ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 1 precedendo Sebastian ...

F1 - Risultato FP2 GP Bahrein 2019 : la Ferrari si conferma! Sebastian Vettel precede di un soffio Leclerc - staccate le Mercedes : Dopo una prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrein 2019 di F1 decisamente incoraggiante, la Ferrari si conferma anche nella seconda e ribadisce che, a quanto pare, la parentesi di Melbourne sembra ormai definitivamente messa alle spalle. Se nella FP1 era Risultato Charles Leclerc il più veloce, con il calare della sera di Sakhir, invece, è stato Sebastian Vettel a far segnare il miglior crono con un ottimo 1:28.846 con gomma ...

Formula 1 – Terminate le Fp2 - Ferrari ancora al top in Bahrain : Vettel in testa nella classifica dei tempi : Vettel davanti a tutti nelle Fp2 del Gp del Bahrain: il tedesco della Ferrari precede Leclerc per un’altra importante doppietta Ferrari E’ ancora la Ferrari a dominare in Bahrain. Dopo le Fp1 nel segno di Leclerc, il team di Maranello piazza un’altra importante doppietta, questa volta con Vettel in testa alla classifica dei tempi, nonostante un testacoda, col crono di 1.28.846, seguito da Leclerc a soli 35 millesimi dal ...

La Ferrari vola in libere Bahrain - Leclerc meglio di Vettel : Dominio Ferrari nelle prime prove libere del Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. A griffare il miglior tempo e' il pilota monegasco Charles Leclerc in 1'30''354 davanti al compagno di scuderia Sebastian Vettel (+0'263) ed alla Mercedes di Valtteri Bottas (+0''974). Quarto staccato di oltre un secondo da Leclerc (per la prima volta nella sua carriere a chiudere una sessione ufficiale di libere davanti a tutti) e' il campione del mondo Lewis ...

Ferrari - Vettel mette le mani avanti : 'Non possiamo promettere nulla' - : Il quattro volte campione del mondo tedesco ha spiegato che - nonostante i precedenti positivi - sarà molto dura per la Ferrari confermare i buoni risultati del passato su questo tracciato . mani ...

F1 – Vettel risponde a Helmut Marko - che affondo di Sebastian : la rivelazione del Ferrarista è esilarante : Sebastian Vettel risponde alle affermazioni di Helmut Marko sui problemi riscontrati dalla Ferrari a Melbourne: le parole del tedesco sono esilaranti Sul circuito di Al Sakhir è tutto pronto per il Gp del Bahrain, secondo appuntamento della stagione 2019 di F1. I piloti non vedono l’ora di scendere in pista, già domani, per le prime sessioni di prove libere e intanto hanno incontrato la stampa per raccontare le sensazioni con le ...

F1 – Hamilton ha rallentato Vettel in Australia? La stoccata di Lewis al Ferrarista : “facile dare la colpa agli altri quando tutto va male” : Lewis Hamilton risponde alle accuse di Sebastian Vettel, il pilota della Ferrari aveva ipotizzato che il britannico l’avesse rallentato intenzionalmente durante il Gp d’Australia In vista del secondo appuntamento con il campionato mondiale di Formula Uno si scaldano gli animi. Prima di scendere in pista con le prove libere del Gp del Bahrain, Lewis Hamilton ci ha tenuto a rispondere alle accuse mosse da Sebastian Vettel dopo il ...