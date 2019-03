Ferrari | la prima volta di baby Schumacher | Papà mi ha ispirato

F1 - Toto Wolff crede nel recupero della Ferrari : “Tornerà più forte di prima in Bahrein!” : E dopo l’esordio a Melbourne (Australia) è la volta del Bahrein. Nel deserto e sotto le luci artificiali la Ferrari si augura di ritrovare se stessa ed archiviare definitivamente la prestazione deludente del primo round come un incidente di percorso. Lo sperano i due piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc, finiti ad un minuto dalla Mercedes di Valtteri Bottas nella domenica australiana, oltre che il Team Principal Mattia ...

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP del Bahrein - dalla prima volta di Schumacher fino alla doppietta di Vettel : Secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2019, a Sakhir, nel deserto del Bahrein. Un tracciato entrato a far parte del Circus nel 2004, che in ben due occasioni (2006 e 2010) ha inaugurato la stagione. La Ferrari si presenta ai nastri di partenza con la voglia di riscattarsi dalla falsa partenza di Melbourne (Australia). Il quarto e quinto posto del tedesco Sebastian Vettel e del monegasco Charles Leclerc non facevano parte del piano del ...

F1 - GP Australia 2019 : analisi della gara. Mercedes dominante - Red Bull prima antagonista? Ferrari mai così male da anni : 57 secondi e 109 millesimi. 58 secondi e 230 millesimi. Scritti in questo modo, i distacchi di Sebastian Vettel e Charles Leclerc nei confronti di Valtteri Bottas, fanno ancor più impressione di quanto lo siano già di loro. Nessuno, assolutamente nessuno avrebbe potuto immaginare per la Ferrari un ritardo simile nel corso del Gran Premio di Australia 2019 di F1. 58 giri nei quali i due Ferraristi hanno corso solamente in difesa, non risultando ...

F1 - GP Australia 2019 : la Mercedes è pronta per la prima doppietta stagionale - la Ferrari è chiamata alla grande impresa : Il Gran Premio d’Australia, prima prova del Mondiale 2019 di Formula Uno, è pronto ad impreziosire l’alba italiana di domani, domenica 17 marzo (clicca qui per programma e tv). La gara sul circuito cittadino di Melbourne, tuttavia, rischia di tingersi d’argento in maniera totale. Un argento vivo, vivissimo, che rischia di fare impallidire il rosso Ferrari che, sulla SF90, è già opaco di suo. I tempi messi a segno nelle tre ...

F1 - analisi qualifiche GP Australia 2019 : Ferrari regina d’inverno - bastonata in primavera. La cruda realtà dopo l’illusione dei Test : Mercedes, le chiacchiere stanno a zero! No, non stiamo parafrasando il celebre John Wayne nel film “Un dollaro d’onore”, ma la scuderia di Brackley in questi primi due giorni del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno ha visto crollare il suo muro di pretattica, stucchevole in alcune occasioni, dopo settimane nelle quali non ha fatto altro che definirsi “indietro con i lavori” e “distante rispetto alla ...

F1 – Hamilton e Bottas in prima fila - Verstappen tra le due Ferrari : la griglia di partenza del Gp d’Australia : prima fila tutta Mercedes in Australia, Hamilton precede Bottas e Vettel nelle qualifiche. Leclerc solo quinto, battuto anche da Max Verstappen La Mercedes comincia alla grande la stagione di Formula 1, prendendosi l’intera prima fila dopo le qualifiche del Gp d’Australia. Lewis Hamilton centra l’84ª pole position in carriera, l’ottava a Melbourne battendo niente meno che Schumacher. Dietro le due W10 si piazza la ...

Fulmine Hamilton - prima fila tutta Mercedes in Australia : che delusione la Ferrari [TEMPI] : Lewis Hamilton partirà davanti a tutti nel GP di Formula 1 d’apertura della stagione in Australia, Ferrari ancora una volta dietro le Mercedes Mattinata dalle mille emozioni in terra Australiana. Sono infatti andate in scena le qualifiche del GP di Formula 1 che si correrà domani sempre in orario mattutino. Le sorprese non sono mancate, sin dal primo weekend della stagione. Oggi fa ad esempio rumore l’esclusione della Red Bull ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Lara Mori e Vanessa Ferrari da sballo - prima e terza al corpo libero! L’Italia sogna in qualifica : Lara Mori e Vanessa Ferrari sono semplicemente state strepitose nella qualifica al corpo libero valida per la terza tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, l’Italia ruggisce a Baku (Azerbaijan) grazie alla prestazione sublime delle due azzurre che concludono la gara in prima e in terza posizione. Show strabiliante che spedisce le nostre due portacolori direttamente alla finale di domenica dove lotteranno per un piazzamento di ...

F1 - ultimatum della Ferrari a Vettel : cinque gare di tempo prima di attuare il ‘sorprendente’ piano B : La Ferrari studia un piano B nel caso in cui Vettel dovesse incappare negli stessi errori visti nel corso del Mondiale 2018 Atmosfera idilliaca in casa Ferrari, ma non troppo. I problemi di affidabilità palesati nel corso dei test di Barcellona dalla SF90 non fanno dormire sonni tranquilli a Mattia Binotto e i suoi ingegneri, al lavoro in queste ultime settimane per fornire a Vettel e Leclerc una monoposto competitiva in vista del Gp ...

La stagione numero 70 del campionato del mondo di F1 si apre in Australia, sulla pista di Albert Park, che ha già ospitato per 21 volte la prima gara del Mondiale. Quello di domenica 17 marzo sarà il 35° GP d'Australia, il 24° disputato a Melbourne, cui vanno sommate le undici edizioni ospitate ad Adelaide

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP d’Australia. Dalla prima volta di Berger - passando per il poker di Schumacher - fino alla doppietta di Vettel : Il Mondiale di Formula Uno 2019 prende il via con il consueto esordio down under del Gran Premio di Australia di Melbourne. La stagione inizia all’Albert Park con il 35esimo appuntamento iridato nella Nazione oceanica, anche se sono stati ben 83 i Gran Premi di Australia disputati nella storia. Il primo, infatti, risale addirittura al 1928 sul circuito di Phillip Island, dove ora corrono Motomondiale e Superbike, con il successo del ...

Ferrari - in arrivo la prima ibrida della Casa : Ogni pilota infatti può provare l'ebbrezza delle prestazioni del motore 8 cilindri più potente del mondo , la stessa unità usata anche per altri modelli della gamma con differenti livelli di potenza ...

Prima la Ferrari F8 Tributo - poi in maggio l'ibrida : Link Copia Galleria La Ferrari F8 Tributo apre un 2019 con molte novità SHARE Ferrari ha svelato a Ginevra la F8 Tributo, l'auto con il motore V8 più potente di sempre. Un primo capitolo di un anno ...

Ferrari : la prima ibrida pronta a maggio - suv Purosangue nel 2022 : Ginevra, 5 mar., askanews, - La prima Ferrari ibrida sarà presentata a maggio e il primo suv 'Purosangue' sarà pronto nel 2022. Lo ha affermato l'amministratore delegato Louis Camilleri al salone dell'...