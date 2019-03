romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Roma – “La situazione e’ quasi disperata e invece qui ognuno continua ail proprio, tra maggioranza e opposizione. Quelli del passato erano cattivi? I cittadini lo avevano capito, li hanno mandati a casa e hanno eletto voi, ma adesso sono passati tre anni e qui abbiamo bisogno di capirefar uscire la citta’ da questa situazione che e’ sempre piu’ insostenibile”.Lo ha detto il consigliere di Sinistra X Roma, Stefano, intervenendo in Assemblea capitolina in replica all’intervento della sindaca Virginiasulla situazione politico-istituzionale del Campidoglio dopo l’arresto per corruzione di Marcello De Vito.“Lei parla di vecchio sistema. Non era vecchio sistema l’avvocato Lanzalone portato qui da due che ora fanno i ministri della Repubblica, ma non mi interessa: a me ...

romadailynews : Fassina a Raggi: come venire fuori da questo pantano? basta recitare copione: Roma – “La… - fabcelestini : @StefanoFassina @CarloCalenda @Alitalia @EthiadAirways Caro Fassina adesso capisco perché hai votato #Raggi invece… - Danielecacciag1 : RT @PatCacciari: @Danielecacciag1 L'uomo di punta dell'area lombardiana era Marcello De Vito, candidato a sindaco contro la Raggi. È una re… -