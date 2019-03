Famiglia | a Verona area blindata

Congresso Verona - Maglie su La7 : “C’è visione omocentrica contro Famiglia naturale”. Boldrini : “Ma quando mai?” : A poche ore dall’apertura del Congresso delle famiglie, l’evento mondiale in programma a Verona da venerdì 29 marzo a domenica 31, la giornalista Maria Giovanna Maglie, in collegamento con PiazzaPulita su La7, ha difeso gli ospiti in scaletta. “Andrò a sentire cosa dicono. C’è una tendenza mondiale contro la famiglia naturale e omocentrica che mi spaventa. Non ho dubbi”. Di opinione opposta Laura Boldrini, che in studio ...

Congresso Verona - la comunione Famiglia-sovranismo che fa comodo alla Lega. Ospiti i fedeli di Putin e gli amici di Fidesz : Antiabortisti, membri di organizzazioni che combattono i diritti Lgbt e attivisti pro-life arrivano da Europa, America, Africa e Oceania per partecipare al Congresso Mondiale della Famiglia, a Verona. Ma la discussione sulla difesa di quella che gli organizzatori definiscono “la famiglia naturale o tradizionale” non sarà il solo collegamento tra chi prenderà parte all’evento, compresi anche gli esponenti del governo italiano come il vicepremier ...

Congresso di Verona sulla Famiglia : c'è chi scende dall'Arena : Dall'ufficio stampa stamane pronosticavano una giornata "epocale". Anche per gli organizzatori lo è, il giorno prima di un punto di inizio importante: da domani potrebbe partire la legittimazione del loro progetto.Intanto, chissà che non sia venuto meno qualche altro relatore, com'è successo ieri sera con il presidente dell'Istat, Giancarlo Blangiardo, che ha rinunciato per le polemiche innescate dalla notizia della sua ...

Famiglia - bufera per Blangiardo : presidente Istat rinuncia a Congresso di Verona : Doveva partecipare come 'professore di demografia', ma il clamore suscitato per la sua partecipazione lo ha spinto al dietrofront. Tra gli altri hanno protestato la Flc Cgil e FemminIstat, chiamando ...

Famiglia - summit a Verona : da Salvini a Legrottaglie : Ma e' a partire dalle 16 che l'evento assumera' una connotazione piu' politica vista la presenza dei ministri italiani Matteo Salvini, Lorenzo Fontana e Marco Bussetti, della ministra ungherese, ...

Famiglia : Pd Veneto - da congresso Verona attacco ai diritti delle persone : Padova, 28 mar. (AdnKronos) - "Il congresso di Verona in programma questo fine settimana è un violento attacco ai diritti della donna e alle prerogative individuali dei cittadini". Lo afferma il segretario Veneto del Partito democratico, Alessandro Bisato, preoccupato dalla "strumentalizzazione del

Famiglia : Cgil Flc : 'Presidente Istat non vada a Verona' : Avevamo stigmatizzato il comportamento del professore che negli scorsi mesi, durante il processo di nomina, aveva continuato a partecipare a eventi politici, come la scuola di formazione politica ...

La Famiglia - la politica e i due congressi di Verona : In altre stagioni, anche molto recenti, un grande stimolo alla strategica operosità veniva da un mondo pro-family e pro-life che sapeva non fare sconti, che sottoponeva ogni asserzione a un vaglio ...

Famiglia : All Out - a Verona un flash mob contro il nuovo Medioevo (2) : (AdnKronos) - "Contemporaneamente saranno inviate digitalmente le firme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per la Famiglia e le disabilità, alla Regione Veneto e alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Queste istituzioni devono tener conto delle idee di tutti i cittadini, non posso

Famiglia : All Out - a Verona un flash mob contro il nuovo Medioevo : Verona, 27 mar. (AdnKronos) - Giovedì 28 marzo alle 11.30 presso gli uffici della Provincia di Verona (Palazzo Capuleti) All Out organizza, insieme ad Arci e Arcigay, il flash mob in cui saranno consegnate alle istituzioni le oltre 141mila firme per richiedere il ritiro di tutti i patrocini al Congr

Famiglia : Landini - 'a Verona per difesa libertà delle persone e dei diritti civili' : Verona, 27 mar. (AdnKronos) - Anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini insieme a tutta la segreteria confederale, sarà a Verona il prossimo 30 marzo per la manifestazione contro il Congresso Mondiale delle Famiglie, perchè “è importante – ha ricordato il leader della Cgil – affermar

Famiglia : Cgil in corteo contro il Congresso Mondiale di Verona : Venezia, 27 mar. (AdnKronos) - “La Cgil del Veneto in piazza con migliaia di donne e uomini per sostenere che una società aperta alla differenze, che tutela le diverse forme di Famiglia che oggi già esistono e che facilita la realizzazione della donna a 360° è una società nella quale può esserci mag

Famiglia : flash-mob militanti Lgbt Verona : Verona, 27 MAR - flash-mob oggi a Verona di un gruppo di antagonisti e militanti del 'Circolo Pink' e dell'Assemblea 17 dicembre, con spray e tute, sulle scalinate del Palazzo della Gran Guardia, che ...

Famiglia : M5S e Pd - Regione Veneto ritiri patrocinio a Congresso di Verona (2) : (AdnKronos) - Stefano Fracasso (Pd) spiega: “Chiediamo la convocazione oggi della ‘capogruppi’ per poter iscrivere all’OdG questa Mozione. Sabato saremo in prima linea alla contro manifestazione di Verona. Alcuni giorni fa, abbiamo presentato una Interrogazione in merito alla concessione del Patroci