Facebook e le elezioni europee | «Più trasparenza sulle pubblicità politiche | così

Le misure di Facebook in vista delle elezioni europee : Anche Facebook si prepara alle prossime elezioni europee. Il social network annuncia una stretta sugli spot politici in vista delle

La sfida di Facebook : proteggere le elezioni europee dai tentativi di manipolazione : Al via da oggi (anche su Instagram) i nuovi servizi dedicati alle inserzioni politiche: obbligo di registrazione e autorizzazione, divieto di fare campagne fuori dal proprio paese, trasparenza e tracciamento totale per i finanziatori. Il vicepresidente Richard Allan: "Vogliamo...

Elezioni europee : per la Ue Facebook - Twitter e Google devono fare di più contro le fake news : Gli amministratori delle pagine si presentavano come organi di informazione indipendente su temi come viaggi, sport, economia e politica in Romania, Lettonia, Estonia, Lituania, Armenia, Azerbaijan, ...

Elezioni europee - Bruxelles invita Google - Facebook e Twitter ad impegnarsi di più per promuovere una informazione corretta

Il Garante per la protezione dei dati personali dice che Facebook ha usato in modo illegittimo dati raccolti prima delle elezioni politiche italiane : Il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che un servizio di Facebook attivo durante le elezioni politiche del marzo 2018 ha messo in atto un trattamento illegittimo dei dati personali di alcuni utenti. Si tratta del servizio

Thailandia - per elezioni Facebook vieterà pubblicità straniere : Lo ha annunciato il più popolare dei social network, sotto pressione per non aver 'sventato' campagne di manipolazione durante elezioni in altre parti del mondo. In un messaggio pubblicato sui social ...

Elezioni Europee 2019 : Facebook cambia la politica spot : Elezioni Europee 2019: Facebook cambia la politica spot In vista delle Elezioni Europee di maggio, Facebook ha ideato strumenti atti ad aggirare le possibili interferenze esterne nei processi elettorali. Lo rende pubblico Anika Geisel, responsabile di Facebook per le Europee. Numerose le critiche rivolte in proposito a Facebook, prima fra tutte quelle riguardati le presidenziali americane. Quindi, la multinazionale di Mark Zuckerberg ...

La Ue chiede a Facebook e Twitter di bloccare le fake news sulle elezioni europee : Bruxelles, 29 gen., askanews, - L'Ue ha chiesto con forza ai giganti di internet di intensificare la lotta contro le campagne di disinformazione e le fake news in vista delle elezioni europee che si ...

Cosa farà Facebook per vigilare sulle elezioni europee : Controlli sulle inserzioni Primo passo: ci sarà uno 'standard elevato di trasparenza sulla pubblicità politica su Facebook', per 'prevenire le interferenze straniere', spiega Anika Geisel, la ...