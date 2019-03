F1 – Quando la velocità è questione di… peli | esilarante botta e risposta tra Mercedes e

sportfair

(Di venerdì 29 marzo 2019) Ferrari esi punzecchiano ironicamente sui social: simpaticosu Twitter tra i due team rivali E’ iniziato il secondo weekend di gara di F1: i piloti sono attualmente in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp del Bahrain dopo aver incontrato ieri la stampa. Durante le chiacchierate con i giornalisti, qualcuno ha fatto notare a Vettel che col nuovo look assomiglia molto a Nigel Manssell e tra questi pare esserci la, che si è divertita a commentare un tweet della Ferrari. “Ragazzi, abbiamo per sbaglio usato una foto di Nigel Mansell invece che di Sebastian “, ha scritto lacommentato un tweet del team di Maranello dove appariva una foto di Vettel con i nuovi baffoni.“Abbiamo sentito che la barba influenza la performance“, ha prontamente risposto il team del Cavallino. ...

