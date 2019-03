F1 | incognita Bahrain per Giovinazzi | “non ho mai gareggiato su questo circuito | ma…”

sportfair

(Di venerdì 29 marzo 2019) Il pilota italiano non ha mai corso suldi Sakhir, ma ha sottolineato di non aver problemi di adattamento Antonioè pronto per il secondo appuntamento della stagione di Formula 1, il pilota dell’Alfa Romeo Racing si cimenterà su unsu cui non ha maiphoto4/LapresseA Sakhir infatti il driver italiano ha svolto solo dei test, manon lo spaventa in vista del week-end: “si prova sempre a dare il massimo e, anche se si è in un mondo virtuale, alla fine se si fa un buon lavoro c’è sempre soddisfazione. Nel ruolo di pilota del simulatore la gratificazione arriva quando un tuo commento o una tua intuizione è approvata in pista dai due piloti titolari, ricordo quel weekend dello scorso anno come molto positivo. Non ho mai corso in, ma non avrò problemi ad adattarmi perché ho disputato dei test nel 2017 con la Ferrari. ...