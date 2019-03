F1 | Charles Leclerc | “La Ferrari è ben bilanciata | ma la Mercedes sarà vicina in

F1 – Vettel - l’ordine di scuderia in Australia ed il confronto con Leclerc : “contatto? Charles è venuto a parlarmi” : Sebastian Vettel sincero e senza peli sulla lingua: dall’ordine di scuderia in Australia al confronto con Leclerc dopo il contatto a Melbourne Si prospetta un fine settimana di fuoco: F1 e MotoGp renderanno la giornata di domenica spettacolare, prima col Gp a quattro ruote del Bahrain e successivamente con quello a due ruote dell’Argentina. Oggi i piloti di entrambi gli sport hanno incontrato la stampa per le tradizionali ...

Charles Leclerc tra due fuochi? : A meno di un’involuzione repentina che al momento ci sembra improbabile, Charles Leclerc ha le caratteristiche per far parlare di sé nel Circus iridato per i prossimi 15 anni. Se è stato scelto dalla rossa di Maranello c’è un motivo concreto. Ha già dimostrato lo scorso anno, e in questi mesi, di avere la stoffa […] L'articolo Charles Leclerc tra due fuochi? sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di ...

Charles Leclerc - F1 GP Bahrein 2019 : “Sono fiducioso per la forza del nostro pacchetto. Team order a Melbourne? Capisco la decisione” : La Ferrari va a caccia di rivincite nel GP del Bahrein 2019, seconda prova del Mondiale di Formula Uno. La mancata top-3 e le prestazioni deludenti in pista sono state un fulmine a ciel sereno per la scuderia di Maranello che spera di aver trovato i correttivi adeguati in vista del weekend a Sakhir. Se lo augura il monegasco Charles Leclerc che, quinto in Australia, non vuol di certo ripetere l’esperienza e trovarsi a 1′ dal ...

F1 – Vettel e Leclerc sullo stesso livello? Ralph Schumacher non ha dubbi : “fare da spalla a Seb fa parte dell’accordo stipulato da Charles” : Ralph Schumacher non ha dubbi sulla sfida interna in casa Ferrari tra Vettel e Leclerc: le parole del fratello minore dell’ex pilota tedesco di F1 La stagione 2019 di F1 è iniziata nel segno di Valtteri Bottas: il finlandese della Mercedes ha trionfato davanti al suo compagno di squadra, conquistando così il Gp d’Australia, con un bottino di 26 punti grazie al punto extra assegnato per aver stabilito il giro veloce. Gara ...

F1 - Sebastian Vettel ha paura di Charles Leclerc : “Mi metterà pressione”. Mattia Binotto : “È un uomo squadra” : La Ferrari ha deluso durante il GP d’Australia che è andato in scena lo scorso fine settimana, le Rosse si erano presentate a Melbourne dopo aver incantato durante i Test invernali e si aspettavano un grandissimo risultato ma purtroppo la realtà è stata differente: quarto e quinto posto con le due vetture, ben distanti dalle Mercedes e anche dalla Red Bull di Max Verstappen. Sebastian Vettel ha concluso ai piedi del podio, appena davanti a ...

Charles Leclerc : Ferrari - padre e Instagram. Chi è il pilota : Charles Leclerc: Ferrari, padre e Instagram. Chi è il pilota Chi è Charles Leclerc Il giovane pilota monegasco è al suo secondo anno in Formula 1. Il ventunenne è passato al team Ferrari dopo l’anno di ambientamento in Sauber. Sta a lui ora dimostrare quanto vale e se il suo passato nella Ferrari Driver Accademy lo ha preparato a scrivere la storia della F1. Charles Leclerc: Carriera Charles iniziò la sua carriera nei kart nel 2005 ...

F1 - GP Australia 2019 : giusto fermare Charles Leclerc? Un atto di fiducia nei confronti di Vettel ma con la vittoria in gioco… : L’esordio del Mondiale 2019 di Formula Uno ci ha lasciato diversi spunti. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne (Australia) la Mercedes ha dominato la scena grazie ad uno strepitoso Valtteri Bottas, vincitore senza se e senza ma della corsa domenicale davanti ad un Lewis Hamilton condizionato da un problema al fondo della propria vettura, in conseguenza di un contatto con un cordolo (probabilmente) nelle prime battute. Ferrari ...

Charles Leclerc - F1 GP Australia 2019 : “La macchina era difficile da guidare - ma non sappiamo il perché” : Charles Leclerc attendeva l’esordio in Ferrari da anni. Ma, sinceramente, il monegasco sperava in ben altro dall’evento. il 21enne ex Alfa Romeo Sauber, infatti, ha vissuto un GP di Australia 2019 di Formula Uno davvero negativo. La sua SF90 non è mai stata in grado di inserirsi nella lotta per la vittoria e lo ha fatto soffrire parecchio, quantomeno fino al pit-stop. Il finale di gara, infatti, lo ha visto decisamente più in spinta ...

Charles Leclerc - F1 GP Australia 2019 : “Il quinto posto? Colpa mia - ho commesso degli errori in Q3” : quinto tempo nel primo turno di qualifiche in carriera con la Ferrari: è questo l’esito del time-attack in Australia, sul tracciato di Melbourne, per il monegasco Charles Leclerc. Il nuovo alfiere della Rossa, anche per via di un Q3 non perfetto, ha concluso in quinta posizione a quasi 1″ dalla Mercedes di Lewis Hamilton, in una giornata negativa anche per questo in casa della scuderia di Maranello. “Come risultato, non sono ...

Charles Leclerc - F1 GP Australia 2019 : “Contento del lavoro svolto al mattino - un po’ meno degli short run del pomeriggio” : La prima giornata di prove libere ufficiali del Gran Premio d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale di Formula 1, si è chiusa con un convincente Lewis Hamilton in testa sia nella prima che nella seconda sessione. In casa Ferrari c’è invece ancora da lavorare in vista delle qualifiche e della gara alla luce dei tempi messi a segno quest’oggi. Il nuovo pilota della Rossa Charles Leclerc si è ben comportato specialmente nelle ...

Charles Leclerc F1 GP Australia 2019 : “Spingerò per conquistarmi il ruolo di numero uno in squadra” : Charles Leclerc è tra gli osservati speciali del prossimo Mondiale 2019 di Formula Uno. Il pilota monegasco, nuovo alfiere della Ferrari, è pronto a raccogliere la sfida, cercando di apprendere nel più breve tempo possibile cosa voglia dire correre per il team più prestigioso e rinomato del Circus e il primo banco di prova sarà a Melbourne (Australia), sede del primo round iridato (17 marzo). Reduce da un’annata, quella dell’esordio, ...

