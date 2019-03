Ex Provincia di Trapani | il 30 Giugno si eleggono presidente e consiglio

TRAPANI - IL SALUTO DI COMMIATO AL COMANDANTE ProvinciaLE DEI CARABINIERI DEL PREFETTO DARCO PELLOS. : Nel pomeriggio di oggi, 21 marzo, il Sig. PREFETTO di TRAPANI, DARCO Pellos, si è recato in visita di COMMIATO presso il Comando PROVINCIALE dei CARABINIERI di TRAPANI. Il PREFETTO, prima di lasciare ...

Trapani : la rabbia di Lo Sciuto con l'ex deputato - 'sono io il deputato della Provincia!' : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - All'ex deputato regionale siciliano Giovanni Lo Sciuto, arrestato oggi con l'accusa di avere guidato una loggia segreta massonica nel trapanese, non piaceva essere 'scavalcato' per la scelta delle nomine da fare. E' quanto emerge da una intercettazione telefonica tra L

27 persone accusate di far parte di una loggia segreta sono state arrestate a Castelvetrano - in Provincia di Trapani : 27 persone accusate di far parte di una loggia segreta sono state arrestate a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Tra loro ci sono ex deputati regionali di Forza Italia, agenti di polizia, altri politici e imprenditori locali. Secondo Repubblica, la

Operazione 'Scrigno' - mafia e politica a Trapani e in Provincia : L'asticella del malaffare mafioso si alza sempre di più. Il politico, sempre meno vittima, assurge agli onori della cronaca per la voracità di potere. Fame assoluta che lo porta a muoversi in prima persona verso la famiglia mafiosa per garantirsi pacchetti di voti. 'IL 'PONTE' TRA politica E mafia' - Questo è stato ...

Trapani - Nino Grignano non si candida più a segretario Provinciale del Pd : L'entusiasmo è stato scosso in me, come in ogni iscritto del Partito Democratico della Provincia di Trapani, dai fatti di cronaca, per i quali ritengo sia necessaria una importante riflessione. La ...

Unieuro sbarca in Sicilia con 12 nuove negozi - 4 in Provincia di Trapani : Unieuro, ha aperto 12 negozi Siciliani, appartenuti a Pistone S.p.A., integrandoli nella propria rete diretta di punti vendita. Quattro sono i nuovi esercizi commerciali già operativi: Marsala, ...

Report consuntivo dell'attività svolta dalla Polizia di Stato in Provincia di Trapani dal 10 al 16 febbraio 2019 : Personale della Squadra Mobile - a seguito di perquisizione domiciliare, traeva in arresto M.P., nato ad Erice, classe 1987 e residente a Trapani, in atto sottoposto alla misura cautelare degli ...

Trapani-Monopoli 4-2 : spettacolo e pioggia al Provinciale. La spunta il Trapani con una quaterna - il Monopoli cade. - Magazine Pragma : Scienza. A disposizione: Crisanto, Guido, Gatti, Scoppa, Sanzone, Salvemini, Mendicino, Berardi, Maimone, Montinaro Marcatori: 15 Corapi rigore, 25 Nzola, 29 Ferretti , T, , 39 Gerardi , M, , 40 Aloi ...