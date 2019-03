Europee | sondaggi | “Lega secondo partito in Ue dopo Cdu-Csu Pd aggancia il M5s”

Europee - proiezioni sondaggi : Lega primo partito. Pd aggancia il M5s - : Secondo i dati aggiornati dei principali istituti di sondaggi europei, il Carroccio con il 32,2% porterebbe a Strasburgo 27 deputati e sarebbe il secondo partito nell'Ue. Testa a testa 5S-dem. A ...

Sondaggi Europee 2019 : ultimi dati partiti Italiani verso le elezioni : Sondaggi europee 2019: ultimi dati partiti Italiani verso le elezioni ultimi Sondaggi marzo A un livello macroscopico, l’ultima settimana ha confermato il trend rilevato a partire dalle tornate regionali in Abruzzo e Sardegna sul fronte Sondaggi. D’altra parte, andando a osservare i dati con la lente d’ingrandimento è possibile notare delle interessanti novità relativamente alle intenzioni di voto. Sondaggi europee 2019: Pd sorpassa i ...

Elezioni Europee 2019 : data - sondaggi - presentazione liste e chi vota : Elezioni europee 2019: data, sondaggi, presentazione liste e chi vota data Elezioni europee 2019 in Italia Le prossime Elezioni europee con tutta probabilità si terranno giorno 26 maggio 2019. Ad annunciarlo – indirettamente – il vicepremier Matteo Salvini nel corso di una diretta sul suo profilo Facebook. In ogni caso, il regolamento Ue stabilisce che la prossima tornata per il Parlamento Europeo dovrà tenersi tra il 23 e il 26 maggio. Ciò ...

Sondaggio Bofa : gestori ancora pessimisti sulle azioni Europee : E' quanto emerge dal tradizionale Sondaggio mensile di Bank of America Merrill Lynch, condotto questo mese tra l'8 e il 14 marzo e tra quasi 240 gestori di tutto il mondo che hanno masse in gestione ...

Ultimi sondaggi elettorali 10-16 marzo 2019 : analisi Europee M5S-Lega-Pd : Ultimi sondaggi elettorali 10-16 marzo 2019: analisi europee M5S-Lega-Pd La fotografia scattata dai sondaggi nell’ultima settimana non evidenzia particolari cambiamenti nei rapporti di forza tra i partiti emersi già all’indomani delle tornate di regionali in Sardegna e Abruzzo. La Lega consolida il suo primato nelle intenzioni di voto, il Movimento 5 Stelle la segue a distanza siderale mentre il Pd recupera terreno alle sue spalle. ...