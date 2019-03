Enti locali | il viceministro Castelli a Messina | ' Avviata collaborazione positiva per il

Enti locali : lunedì a Milano progetto Anci Lombardia per accesso a fondi Ue : Milano, 29 mar. (AdnKronos) - Si terrà nel corso della Conferenza dei Sindaci dell’area Metropolitana milanese, in programma lunedì 1 aprile a Milano, la presentazione del progetto Seav – Servizi Europa di Area Vasta – Lombardia Europa 2020. L’iniziativa è promossa da Anci Lombardia, Regione Lombard

La voce della Politica Giordano - Ugl giovani Matera - su 'Disposizioni e prospettive degli Enti locali' : ... dunque, quello di valorizzare l'ambito inerente, il lavoro, l'istruzione, la didattica e, quindi, la partecipazione dei giovani stessi alla realtà Politica, in quanto rappresentano il futuro del ...

Casamonica - sequestro da 30 milioni : appartamEnti - auto di lusso e locali : Dieci appartamenti, 24 auto anche di lusso, 21 tra società e imprese e 25 complessi aziendali. Beni per 30 milioni di euro sono stati confiscati ad appartenenti alla famiglia Casamonica e a esponenti ...

A22 - MIT ancora non si trova un accordo con Enti locali : Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti rende noto che al momento, sulla questione della concessione dell'autostrada A22, ancora non si è giunti ad un accordo con gli enti locali. Le ...

AppartamEnti - auto di lusso e locali nel Centro di Roma : sequestro da 30 milioni ai Casamonica e alla 'ndrangheta : Dieci Appartamenti, 24 auto anche di lusso, 21 tra società e imprese e 25 complessi aziendali. Beni per 30 milioni di euro sono stati confiscati ad appartenenti alla famiglia Casamonica e a esponenti ...

Ripartono gli investimenti pubblici negli Enti locali con lo sblocca avanzi : Eppur si muove. Dopo dieci anni di prostrazione e di tagli forsennati, gli investimenti pubblici riprendono, almeno a livello degli enti locali. Il segnale è forte. Lo rilevano i dati del Cresme, di Ifel e della Ragioneria generale dello Stato. Nei primi due mesi dell'anno la spesa in conto capitale delle Pubbliche Amministrazioni è cresciuta del 16%.Per chi vede il bicchiere mezzo vuoto sarà facile trovare elementi ...

Aeroporti : Orlando - 'da Ars no a indebite pressioni su Enti locali' : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Ho forti dubbi sul fatto che una legge regionale possa imporre processi di privatizzazione che la legge affida ai soci degli Aeroporti e non vorrei che la norma in discussione all'ARS serva soltanto a fare indebite pressioni sugli enti locali. Nessuna chiusura ideolog

Villani - M5S - 'Stipendio Ata - Itp ex Enti locali non è adeguato a direttive europee' : VIRGINIA Villani - Portavoce alla Camera VII Commissione Permanente Cultura, Scienza e Istruzione Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle

Trento - croce uncinata tatuata su un polpaccio : si dimette la capa di gabinetto dell’assessore provinciale agli Enti locali : Sarà anche una croce runica, come spergiura l’interessata, anzichè una croce nazista, come sostengono le opposizioni del consiglio provinciale di Trento, tuttavia essersi tatuata quel segno perlomeno ambiguo su una caviglia è costato il posto a Marika Poletti. L’ex presidente trEntina di Fratelli d’Italia, da qualche mese entrata a far parte di Civica TrEntina, è stata messa con le spalle al muro e ha dato le dimissioni ...

Quanti debiti hanno gli Enti locali del Lazio? Più di 14 miliardi e mezzo : E' un declino, quello di quest'ultima voce, probabilmente legato anche alla diminuzione del debito del settore pubblico verso le imprese che tanto aveva inciso nell'economia reale durante la crisi e ...

Locali commerciali a CEnti Colella - no delle associazioni : Tale affermazione appare una chiara forzatura di parte, poiché l'economia di vicinato privilegia le attività commerciali integrate nel tessuto socio-economico ed urbano, del centro storico e delle ...

Quota 100 - l'allarme di De Luca : 'Enti locali in ginocchio col blocco turnover' : 'Con il pensionamento a Quota 100 era facile prevedere che, insieme al blocco del turn over, si sarebbero messi in ginocchio gli enti'. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De ...

Riposo compensativo Enti locali e scuola - come funziona e quanto dura : Riposo compensativo enti locali e scuola, come funziona e quanto dura In quest’articolo vediamo che cos’è il Riposo compensativo, un diritto riconosciuto a tutti i lavoratori che si trovino a lavorare per sette giorni consecutivi, e a cui la legge – conseguentemente – ha riconosciuto speciali tutele. Ci soffermeremo, inoltre, sul settore enti locali e scuola. Riposo compensativo: che cos’è secondo la legge ...

In pericolo gli smartphone sotto rete 5G come 4G : facile localizzazione degli utEnti con tre falle : Neanche la rete 5G mette in sicurezza gli utenti: proprio come per il 4G, alcune falle possono essere utilizzate da malintenzionati per carpire la localizzazione di una persona in rete con il suo dispositivo mobile e altre preziose informazioni personali. In particolare, in questo momento, sono state scovate ben tre falle per le connessioni mobile grazie ad uno studio condotto dalla statunitense Purdue University con sede in Indiana, Non c'è da ...