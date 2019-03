Eni e Consorzio Italiano Biogas firmano accordo per la valorizzazione del biometano

meteoweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) Eni e(CIB) hanno firmato oggi presso la Raffineria Eni di Sannazzaro de’ Burgondi (Pavia) unvolto a promuovere la produzione diavanzato derivante da effluenti zootecnici, sottoprodotti dell’agro-industria e colture di integrazione, e il suo utilizzo nel settore dei trasporti, nonché la creazione congiunta di nuove opportunità per le imprese socie delattraverso l’avvio di iniziative imprenditoriali da sviluppare in partnership. L’, che si inquadra nell’ambito della promozione dei principi dell’economia circolare nella produzione energetica, è stato firmato da Giuseppe Ricci, Eni Chief Refining & Marketing Officer, e dal presidente del, Piero Gattoni, alla presenza del Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio. In base all’intesa, la ...

