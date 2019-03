Eni | accordo con Consorzio Italiano Biogas sul biometano

Eni e Consorzio Italiano Biogas firmano accordo per la valorizzazione del biometano avanzato 100% Made in Italy : Eni e Consorzio Italiano Biogas (CIB) hanno firmato oggi presso la Raffineria Eni di Sannazzaro de’ Burgondi (Pavia) un accordo volto a promuovere la produzione di biometano avanzato derivante da effluenti zootecnici, sottoprodotti dell’agro-industria e colture di integrazione, e il suo utilizzo nel settore dei trasporti, nonché la creazione congiunta di nuove opportunità per le imprese socie del Consorzio attraverso l’avvio di iniziative ...

Sviluppo sostEnibile : nuovo accordo tra Elettricità Futura e Federmanager : Siglato nuovo accordo di collaborazione tra Elettricità Futura (Associazione delle Imprese Elettriche Italiane) e Federmanager, la Federazione che rappresenta i manager industriali. Le due Organizzazioni si impegnano a collaborare promuovendo iniziative di formazione, studio e ricerca con lo scopo di valorizzazione la cultura manageriale come elemento strategico per la competitività delle imprese italiane e lo Sviluppo sostenibile. “Il settore ...

Di Maio a New York : “Non sono qui per rassicurare sulla Cina. SostEniamo accordo commerciale Juncker-Trump” : “Questa missione era già stata prevista e rimandata per lo shutdown. sono contento che capiti in questa settimana perché avrò modo di spiegare al nostro alleato, gli Stati Uniti, che siamo alleati e vogliamo restare nella Nato e siamo partner commerciali. Lo afferma il vicepremier, Luigi Di Maio. “Non sono qui per rassicurare ma per portare avanti ancora di più le relazioni politiche e commerciali” dice rispondendo a chi gli chiedeva se la ...

Lecce - Accordo Eni - CNR stipulato in settori di studio fondamentali per lo sviluppo sostEnibile del Paese. : ... della bio-economia, della decarbonizzazione, del riutilizzo dei rifiuti urbani e della migliore gestione dell'acqua. In una terra che di decarbonizzazione ha bisogno come il pane, una terra ...

Accordo Eni-Cnr : al Sud 4 laboratori per lo sviluppo sostEnibile : ... lavoreranno su alcune aree di ricerca fondamentali per lo sviluppo sostenibile come la decarbonizzazione del settore energetico, la promozione dell'economia circolare e lo sviluppo di sistemi idrici ...

Conte-Emiliano - patto anti xylella da 500 milioni. E l'Eni sigla il maxi accordo col Cnr sulla ricerca : Investiremo nei prossimi quattro anni 3 miliardi di euro sulla parte di economia circolare ed energie rinnovabili proprio in prospettiva futura'. La joint research agreement prevede investimenti da ...

TrEnitalia e CTRIP : accordo commerciale per sviluppare turismo cinese in Italia : Far conoscere anche ai turisti cinesi le Frecce, insieme al servizio FrecciaLink, InterCity e ai treni regionali di TrenItalia , società del Gruppo FS Italiane , per visitare e apprezzare le bellezze ...

Accordo Italia-SlovEnia su informatica e Big Data : ... l'Universit e la Ricerca, Miur, e il ministero dell'Educazione, della Scienza e dello Sport sloveno. Il ministro Marco Bussetti ha delegato alla firma il capo dipartimento per la Formazione ...

Assunzioni TrEnitalia 2019 : 1000 posti in Italia - requisiti e accordo : Assunzioni TrenItalia 2019: 1000 posti in Italia, requisiti e accordo Pochi giorni fa, lunedì 18 marzo, vertici di TrenItalia e sindacati hanno sottoscritto un accordo significativo; prevede un piano di mille nuove Assunzioni nel corso del 2019. La maggior parte dei posti andranno a coprire la necessità di macchinisti e capotreno dell’azienda. Assunzioni TrenItalia 2019: soddisfazione dei sindacati Si dicono particolarmente ...

SostEnibilità : firmato accordo Maganetti-Cooperativa Speranza per la produzione di biometano liquido : Maganetti, lo storico gruppo valtellinese, e la Cooperativa agrozootecnica Speranza firmano un accordo di filiera per la produzione di biometano liquido proveniente da deiezioni animali e residui della produzione agricola, grazie anche all’attività` svolta dal CIB-Consorzio Italiano Biogas. In tutto 2.000 tonnellate ogni anno di metano liquefatto prodotto, piu` del 100% del fabbisogno della flotta del progetto LNG, Valtellina Logistica ...

Eni : accordo con CDP su economia circolare - decarbonizzazione e sostEnibilità : La partnership con Cassa depositi e prestiti ci dà grande forza per proseguire nel percorso verso un futuro di energia sempre più sostenibile e inserita in un contesto di economia circolare . Il ...

