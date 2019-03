Emergenza Siccità | il lago di Pontechianale si è seccato e dai fondali emergono i ruderi

Emergenza Siccità : in Veneto le portate dei fiumi sono sotto la media stagionale - preoccupazione per gli invasi : “Arrivano dal Veneto i più recenti segnali di crescente allarme sulle disponibilità idriche nelle regioni settentrionali, penalizzate dal perdurare di insufficienti precipitazioni piovose, accompagnate da uno scarso manto nevoso, costituitosi sulle montagne durante la stagione invernale; ne è testimonianza lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi, lanciato dalla Regione“, spiega in una nota l’Associazione Nazionale ...

Emergenza Siccità : situazione grave nel bacino padano - la portata del Po è la metà della media del periodo : “La situazione idrologica del Paese – evidenzia Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) in previsione della Giornata Mondiale dell’Acqua – si è capovolta nel giro di pochi anni, obbligando a nuove strategie infrastrutturali, iniziando dal Piano Nazionale Invasi di cui, grazie all’impegno del M.I.T. e del Mi.P.A.A.F.T., stanno arrivando le ...

Emergenza Siccità : il Lago di Como “in piena crisi” - ecco costa sta accadendo allo specchio d’acqua più profondo d’Italia : “Dalla Sicilia si collegheranno e parleranno in diretta con il sub che sarà sui fondali del Lago di Como, il Lago più profondo d’Italia. Esattamente avremo scuole da Licata. Ugualmente accadrà da Reggio Calabria ma anche da Napoli e dal napoletano. Scuole di Somma Vesuviana, paesino a circa 20 km da Napoli, saranno in collegamento con il Lago di Como. Un evento che unirà tutta Italia. Avremo Venezia le cui scuole si sono iscritte per collegarsi ...

Siccita' in Veneto : fiumi e laghi in secca. Poca neve anche in montagna - Situazione di Emergenza : La Situazione diventa sempre più critica col passare dei giorni su tutto il nord Italia, dove la pioggia, quella vera, manca ormai da mesi. La siccità si aggrava sempre più a causa dell'insistenza...

Siccità in Veneto : deficit idrico confermato - possibile Emergenza alle porte : “Difficile parlare di Siccità a febbraio ma la situazione è preoccupante soprattutto in previsione dei prossimi mesi quando la campagna si risveglia e i terreni cominciano ad essere lavorati per le nuove colture”. Questo quanto espresso da Coldiretti e Anbi Veneto, durante il convegno di oggi a Mestre sul sistema della bonifica regionale. Permangono perplessità sulle risorse idriche che a causa delle scarse piogge e nevicate ...