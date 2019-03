Elezioni 2 Colpo di scena | il centro destra candida Romiti

Il colpo di “pattada” (al M5S) delle Elezioni sarde : Francesco Cossiga amava indulgere nei ricordi di gioventù, impregnati di quell'amore per la sardegna che lo ha accompagnato tutta la vita.Tra i suoi riferimenti preferiti c'era la resolza (o pattada, in una delle sue versioni più note), tradizionale coltello sardo dall'efficacia micidiale e dalla versatilità non sempre pacifica: perfetta per tagliare il formaggio o scuoiare gli animali, ha molto spesso regolato con ferocia ...