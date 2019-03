Egitto | scarcerato attivista simbolo della primavera araba

Egitto - scarcerato Alaa Abdel Fattah. Il blogger icona della primavera araba era in carcere da cinque anni : scarcerato in Egitto Alaa Abdel Fattah, blogger icona della primavera araba. Era in carcere – dopo un precedente arresto nel 2011 – dal novembre 2013 per aver preso parte ad una manifestazione non autorizzata. La sorella Mona ha pubblicato sui social l’immagine dell’attivista mentre gioca con il cane a casa. Fattah, 37 anni, era stato tra i manifestanti di piazza Tahrir che avevano contribuito alle dimissioni di Mubarak. ...