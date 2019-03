ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019)in. Era in carcere – dopo un precedente arresto nel 2011 – dal novembre 2013 per aver preso parte ad una manifestazione non autorizzata. La sorella Mona ha pubblicato sui social l’immagine dell’attivista mentre gioca con il cane a casa., 37 anni, era stato tra i manifestanti di piazza Tahrir che avevano contribuito alle dimissioni di Mubarak. Nel 2014 era stato nominato dalla Sinistra Unitaria Europea, partito politico presente nell’Europarlamento, per il premio Sakharov dedicato alla difesa dei diritti umani elibertà di pensiero. La nomination fu poi ritirata per gli attacchi ad Israele in alcuni tweet anche se il diretto interessato ha sempre sostenuto fossero stati decontestualizzati.L'articolo. Il...

Corriere : Egitto, scarcerato l’attivista Alaa Abdel Fattah, icona della primavera araba - TutteLeNotizie : Egitto, scarcerato Alaa Abdel Fattah. Il blogger icona della primavera araba era in carcere… - AngelaGalia1969 : RT @Corriere: Egitto, scarcerato l’attivista Alaa Abdel Fattah, icona della primavera araba -