E ora che succede? Tutti gli scenari | dal no deal al rinvio

Tra i premiati del Torino Underground Cinefest anche la migliore colonna sonora andata al cortometraggio di Emanuela Mascherini “Come La Prima Volta” : Da pochissimo si è conclusa la sesta edizione del Torino Underground Cinefest, proposto da SystemOut e l’A.C.S.D. ArtInmovimento, in scena dal24 al 28 marzo 2019 presso il Cinema Classico, il CinemaTeatro Baretti e il Blah Blah di Torino. Come già sottolineato il lavoro dei giurati non è stato semplice perché i cinquantadue film selezionati erano tutti di notevole manifattura. E, mentre Chiara Francese, coadiuvata da Annunziato ...

Milan - Gattuso : "Il derby una sconfitta che ancora brucia - ma guardiamo avanti per centrare la Champions" : La brutta sconfitta nel derby giocato lo scorso 17 marzo resta un ferita dura da rimarginare, mentre lo screzio in mondovisione tra Kessie e Biglia multati successivamente dal Milan è cosa passata, '...

Louis Camilleri F1 GP Bahrein 2019 : “Ferrari ha sempre la macchina che può vincere - ora c’è serenità. Vediamo il potenziale di Schumacher” : Louis Camilleri è presente al Sakhir dove oggi è incominciato il lungo weekend riservato al GP del Bahrein, seconda tappa del Mondiale F1. L’amministratore delegato della Ferrari ha fatto così il proprio esordio stagionale in pista visto che era assente due settimane fa in Australia e spera naturalmente di portare fortuna al Cavallino Rampante dopo la delusione per l’esito della gara nella terra dei canguri. Il 63enne ha rilasciato ...

La Norvegia restituirà all’Isola di Pasqua ossa e manufatti che erano stati portati via dall’esploratore Thor Heyerdahl : La Norvegia ha deciso di restituire all’Isola di Pasqua ossa e manufatti che negli anni Cinquanta e Ottanta furono portati via dall’isola dall’esploratore Thor Heyerdahl. Alcuni rappresentanti del ministero della Cultura cileno (il paese sotto la cui giurisdizione si trova l’isola)

Brexit - respinto ancora l'accordo. Theresa May : "Conseguenze serie". Le due strade che restano : Altra sconfitta per Theresa May: bocciato ancora il suo accordo sulla Brexit. E ora l'uscita dell'Unione Europea si trova di fronte a un bivio che non può essere aggirato. Per la terza volta, il Parlamento di Westminster ha respinto l’accordo con Bruxelles, questa volta con un margine di 58 voti. A

Viadotti a rischio – Il Ministro delle Infrastrutture Toninelli ha paura che il crollo del ponte Morandi possa ripetersi : Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, tramite un post su Facebook, esterna la sua paura riguardo i Viadotti di Autostrade per l’Italia. Un episodio come il crollo del ponte Morandi è dietro l’angolo L’AD di Spea e il responsabile manutenzioni di Autostrade per l’Italia (Antonio Galatà e Michele Donferri Mitelli) sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Genova a ...

In silicone e con un chip incorporato : arriva Pcup - l’eco-bicchiere smart che protegge l’ambiente : L’alternativa ai bicchieri di plastica usa e getta, che inquinano i mari e intasano le discariche, è un bicchiere in silicone con un chip incorporato. È nato in Liguria dalla mente di due giovani con la passione per le invenzioni e le feste in spiaggia. In poco più di un anno si è trasformato da una “bella idea” a un’azienda che ha già venduto più di 10.000 bicchieri. E ora si prepara per fare il grande salto: Pcup, la startup fondata nel 2018 ...

Camila Cabello : fuori ora il videoclip di “Mi Persona Favorita” che celebra ogni tipo d’amore possibile : Awww The post Camila Cabello: fuori ora il videoclip di “Mi Persona Favorita” che celebra ogni tipo d’amore possibile appeared first on News Mtv Italia.

Maria De Filippi : «Sfatiamo questa storia che ho potere». E sull’Isola dei Famosi : «In un programma sulla sopravvivenza - non interessano gli amorazzi» : Maria De Filippi Il rapporto con i vertici Mediaset e il potere, la concorrenza e gli ascolti ma anche L’Isola dei Famosi e Adrian, Maria De Filippi, in vista dell’imminente serale di Amici rilascia un’intervista a Repubblica toccando vari temi. A cominciare dall’”onnipotenza” che avrebbe in quel di Cologno. Maria – che ha da poco incontrato per la prima volta Marina Berlusconi (“è ...

Mina torna in tv con Vorrei che fosse amore come colonna sonora di uno spot pubblicitario : Mina torna in TV nella nuova campagna pubblicitaria di TIM. La Tigre di Cremona è quindi tornata a prestare la voce agli spot della nota compagnia telefonica, questa volta con l'interpretazione di Vorrei che fosse amore. Da anni, la voce di Annamaria Mazzini rappresenta un valore aggiunto per TIM, che sembra non poter fare a meno della sua voce iconica per portare avanti i progetti ideati nell'ambito della telefonia mobile e fissa. Il ...

Ascolti Tv 28 marzo 2019. Rai1 fa breccia con un'altra fiction. Colorado non vola. Amadeus-Striscia - che duello. Costanzo show - ottima ... : Ascolti Tv di giovedì 28 marzo 2019. Nella serata di ieri, giovedì 29 marzo 2019, su Rai1 la prima puntata della fiction Mentre Ero Via ha conquistato 5,4 milioni di media spettatori, pari al 23,9% di ...

Chef Rubio ancora contro il ministro leghista : 'Salvini complice - Governo assassino' : Chef Rubio è tornato all'attacco, l'occasione è stata la condivisione di un post di un giurista che criticava la legge sulla legittima difesa. Il famoso cuoco, così, non ha perso occasione di scagliarsi contro Salvini con parole pesanti: "Salvini complice, Governo assassino" ha commentato Rubio condividendo il post del prof. Guido Saraceni. Chef Rubio, attacco pesante al ministro dell'Interno Il testo di Saraceni ricordava ai suoi fan che il ...

Studiati in laboratorio i fluidi viscosi che controllano la propagazione dei terremoti : I fluidi viscosi presenti nelle zone di faglia della crosta terrestre su cui si originano i terremoti ne condizionano l’evoluzione e la magnitudo. È questo quanto emerge da uno studio recentemente pubblicato sulla rivista Nature Communications (https://www.nature.com/articles/s41467-019-09293-9) condotto da un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), dell’École Polytechnique Fédérale di Losanna (EPFL), ...